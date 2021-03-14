Префектура Парижа: полицейский застрелил угрожавшего ему холодным оружием

«Под угрозой холодного оружия полицейский вынужден был применить свое служебное оружие», — заявили в префектуре полиции Парижа.

На севере Парижа в воскресенье, 14 марта, произошло нападение с холодным оружием на сотрудника полиции. Нападавший был убит, сообщает AFP.

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Как утверждается в сообщении префектуры полиции Парижа, нападение произошло в 18-м округе французской столицы. «Под угрозой холодного оружия полицейский вынужден был применить свое служебное оружие. Установлен периметр безопасности. Избегайте сектора», — заявили в префектуре.

#Paris18 Menacé avec une arme blanche, un policier a dû faire usage de son arme de service.

Périmètre de sécurité en place. Évitez le secteur. pic.twitter.com/0vFuIf3Pf4 — Préfecture de Police (@prefpolice) March 14, 2021

Как сообщает BFMTV, все произошло около 11 часов утра, когда на rue des Amiraux к полицейскому, который охранял велосипеды своих коллег, приехавших по вызову для урегулирования семейной ссоры, подошел мужчина и стал угрожать ножом.

Полицейский начал преследовать этого человека. И выстрелил в него из служебного пистолета, когда тот, убегая, обернулся, чтобы нанести ему ножевые ранения, пишет AFP. Это произошло на пересечении rue Boinod и rue des Poissonniers.

Сотрудники спасательной службы пытались спасти жизнь раненому, но безуспешно.

«Точные обстоятельства произошедшего должны быть уточнены, начато расследование, которое поручено IGPN» (службе внутренней безопасности полиции — Прим. Ред.), сообщила AFP прокуратура Парижа.

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