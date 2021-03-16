Министерство культуры Франции запустило новый онлайн-словарь французского языка

Министр культуры Франции Розалин Башло надеется, что новый словарь станет важным подспорьем для всех любителей французской словесности

В интернете 16 марта открыт доступ к новому онлайн-словарю французского языка — «Словарю франкофонов». Инициатива была запущена по указанию президента Франции Эмманюэля Макрона.

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«Этот словарь позволит всем людям, любящим наш язык и говорящих на нем, а таких сейчас 300 миллионов, оценить его богатство», — прокомментировала запуск онлайн-словаря министр культуры Франции Розлин Башло на торжественной церемонии в Париже.

Словарь доступен в интернете и в форме бесплатного мобильного приложения. В него были включены около 600 тысяч слов и выражений.

Retrouvez la cérémonie de lancement du Dictionnaire des Francophones ! https://t.co/GEox0x1SBo — Ministère de la Culture (@MinistereCC) March 16, 2021

Проект призван объединить всех любителей французского языка и культуры. Каждый пользователь может внести новое слово или выражение в словарь, однако его включение не будет автоматическим: сначала предложение рассмотрят эксперты и другие пользователи.

В качестве экспертов выступают лингвисты из крупнейших университетов и исследовательских центров франкоговорящих стран: Международного института франкофонии при университете Жана Мулена в Лионе, Квебекского бюро французского языка, бельгийского университета Левена, канадского университета Лаваль. В скором времени составители планируют расширить словарь до миллиона словарных статей.

Государственный заказ на составление «Словаря франкофонов» — третий подобный случай в истории Франции: в 1635 году кардинал Ришелье заказывал составление словаря французской Академии наук, а в 1962 Шарль де Голль поручал Национальному центру научных исследований (CNRS) составить словарь под названием «Сокровище французского языка».

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