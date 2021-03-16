Министерство культуры Франции запустило новый онлайн-словарь французского языка

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Министр культуры Франции Розалин Башло надеется, что новый словарь станет важным подспорьем для всех любителей французской словесности
Министр культуры Франции Розалин Башло надеется, что новый словарь станет важным подспорьем для всех любителей французской словесности Alain JOCARD / AFP
RFI
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В интернете 16 марта открыт доступ к новому онлайн-словарю французского языка — «Словарю франкофонов». Инициатива была запущена по указанию президента Франции Эмманюэля Макрона.

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«Этот словарь позволит всем людям, любящим наш язык и говорящих на нем, а таких сейчас 300 миллионов, оценить его богатство», — прокомментировала запуск онлайн-словаря министр культуры Франции Розлин Башло на торжественной церемонии в Париже.

Словарь доступен в интернете и в форме бесплатного мобильного приложения. В него были включены около 600 тысяч слов и выражений.

Проект призван объединить всех любителей французского языка и культуры. Каждый пользователь может внести новое слово или выражение в словарь, однако его включение не будет автоматическим: сначала предложение рассмотрят эксперты и другие пользователи.

В качестве экспертов выступают лингвисты из крупнейших университетов и исследовательских центров франкоговорящих стран: Международного института франкофонии при университете Жана Мулена в Лионе, Квебекского бюро французского языка, бельгийского университета Левена, канадского университета Лаваль. В скором времени составители планируют расширить словарь до миллиона словарных статей.

Государственный заказ на составление «Словаря франкофонов» — третий подобный случай в истории Франции: в 1635 году кардинал Ришелье заказывал составление словаря французской Академии наук, а в 1962 Шарль де Голль поручал Национальному центру научных исследований (CNRS) составить словарь под названием «Сокровище французского языка».

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