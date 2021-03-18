Постоянное ощущение угрозы: политэмигранты из Азербайджана обратились к властям ЕС после покушения на блогера Мирзали

Мохаммед Мирзали - ведет Ютуб-канал Made in Azerbaijan, где резко критикует семью Алиевых и руководство страны, а также рассказывает о пытках и ситуации с правами человека в Азербайджане

14 марта в городе Нант на западе Франции неизвестные напали на азербайджанского блогера Мохаммеда Мирзали. 27-летний Мирзали был доставлен в больницу с 16 ножевыми ранениями. Это уже не первое нападение на азербайджанских беженцев. 15 марта проживающие в Европе политэмигранты призвали власти ЕС ответить на действия Баку. Почему азербайджанская оппозиция не может чувствовать себя в безопасности даже в Европе, Русская служба RFI поговорила с Эмином Ахмедбековым, главой русской редакции оппозиционного азербайджанского телеканала «Туран ТВ», вещающего из Страсбурга.

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Вынужденный эмигрировать из Азербайджана блогер и активист партии Народного фронта Азербайджана Мохаммед Мирзали с 2016 года живет во Франции, он является автором интернет-проекта Made in Azerbaijan, где резко критикует семью Алиевых и руководство страны, а также рассказывает о пытках и ситуации с правами человека в Азербайджане. Многие видео в его Ютуб-канале набирают больше миллиона просмотров.

Мирзали активно участвовал в акциях протеста против азербайджанских властей, которые проходили перед зданием посольства в Париже и других городах Европы. Перед внеочередными выборами президента Азербайджана в 2018 году он, вместе с другими эмигрировавшими в Европу активистами, запустил флешмоб «Расскажем о диктаторе».

Блогер неоднократно сообщал о преследовании его родственников в Азербайджане. В октябре 2020 года Мирзали уже сам пережил покушение, стреляли в его машину, нападавших до сих пор не нашли. Незадолго до нападения 14 марта ему прислали интимное видео его сестры, пообещав опубликовать запись, если блогер не прекратит свою деятельность.

14 марта в центре Нанта около 14–15 часов шесть человек напали на Мохаммеда Мирзали, избили и нанесли 16 ножевых ранений, порезали лицо, шею, рот, ранили ноги, живот, спину, перерезали пальцы рук. Как позже сообщил сам блогер, ему пытались отрезать язык, но он не разжал зубы. Нападавшие скрылись на машине, полиция начала расследование.

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Как рассказал RFI проживающий в Страсбурге азербайджанский журналист Эмин Ахмедбеков, после операции состояние Мирзали улучшилось, но ему предстоит еще долгая реабилитация.

Эмин Ахмедбеков (справа) и руководитель бюро Восточной Европы и Средней Азии организации «Репортеры без границ» (RSF) Йохан Бир © DR

Эмин Ахмедбеков: У него здоровье улучшается, но ему не разрешают пока общаться ни с семьей, ни с прессой. Так как ему были нанесены многочисленные ножевые ранения (у него были порезаны руки, шея, лицо, ноги), то боли остаются. Ему тяжело двигать пальцами, так как ему порезали сухожилия на руках. Ему сейчас переливают, кровь, потому что была большая потеря крови. Потом еще после выписки ему предстоит длительный процесс реабилитации.

RFI: Что говорит полиция, личности нападавших еще не установлены?

Полиция два раза к нему приходила, взяли его телефон, взяли объяснительную, но пока ничего полиция не заявляет, так как это является тайной следствия. И мы не можем вмешиваться в работу полиции.

Для нас покушение на Мирзали не было неожиданностью и случайностью. Начнем с того, что в октябре 2020 года, когда он ехал на работу, на него напал неизвестный. Четыре раза в него стреляли, три выстрела попали в машину, а одна пуля задела его руку. Это было 6 октября 2020 года. И вот теперь это покушение 14 марта в центре Нанта.

Все это — угрозы и нападения — связаны с какой-то конкретной его активностью? Или это планомерное уничтожение критиков азербайджанского режима в Европе?

Это касается не только Мохаммеда Мирзали, но и всех оппозиционеров, которые очень активны в Европе. В Азербайджане отсутствует свобода слова, все оппозиционные сайты запрещены, заблокированы, нет ни одного свободного интернет-издания, телевидение находится под строгим контролем, поэтому все журналисты, вся оппозиция, все блогеры находятся в Европе. И это очень тяжело дается властям, поэтому они заинтересованы в уничтожении журналистов, активных членов оппозиции, правозащитников, которые находятся в Европе и в США.

До этого было покушение на еще одного блогера — в Берлине напали на Орхана Агаева. Он был избит 13 февраля. А 6 января напали на блогера Гамиля Мамедова, который также проживает в Германии. Еще было непонятное происшествие 31 декабря — в Брюсселе пропал азербайджанский политэмигрант Вугар Рза, и только 15 января его тело нашли в реке. Полиция решила, что он покончил самоубийством, бросился с моста в реку, и закрыла это дело как суицид. Но если человек бросается с моста в реку, течение должно было отнести его на определенное расстояние. Благодаря вмешательству политэмигрантов международные правозащитные организации наняли адвоката, который сейчас подал в суд для возобновления расследования.

Еще было нападение на вашего коллегу Ганимата Заидова два года назад в Страсбурге. Это дело расследовано? Нашли нападавших?

В 2019 году напали на Ганимата Заидова, его толкнули в спину, отняли телефон со всеми контактами. Потом у нас была информация о том, что скоро Ганимат Заидов будет доставлен в Азербайджан. Вы помните, что в мае 2017 года в центре Тбилиси был выкраден журналист-расследователь Афган Мухтарлы? На следующий день он уже был в следственном изоляторе Азербайджана. Для Азербайджанских властей похищение — это абсолютно нормальное явление, поэтому в то время была угроза, что и Ганимата Заидова выкрадут.

Еще в прошлом году у нас было заявление части азербайджанской оппозиции, в котором мы говорили, что готовятся покушения. В январе прошлого года мы обращались в МИД и в МВД Франции, Нидерландов, Германии и Бельгии [с предупреждением], что на определенную группу людей возможны покушения. Затем наступила пандемия, все как-то улеглось, но мы все оставались очень внимательны. И вот с октября эти нападения начались.

Это конкретно власти [Азербайджана] осуществляют свой террор. Здесь в Европе находится большая группа спортсменов, которые проживают в районе Дюссельдорфа в Германии, для них арендованы клубы, они там целыми днями тренируются, их деятельность финансируется азербайджанским правительством, их куратором является вице-спикер парламента Азербайджана Адиль Алиев. В 2019 году эти спортсмены избили политэмигранта Рауфа Бабаева, затем на того же блогера Габиля Мамедова шестеро человек напали — неизвестные спортсмены в Германии. Это специальная группа людей для устрашения, запугивания, избиения азербайджанской оппозиции в Европе.

Как вы объясняете, что власти Евросоюза на это не реагируют?

На протяжении нескольких лет мы неоднократно заявляли, что европейские политики берут взятки от властей Азербайджана. Европейские политики получали взятки в колоссальных размерах. Нам никто не верил. Долгое время европейские правоохранительные органы молчали. Только после 2017 года, когда комиссия Совета Европы начала расследование, благодаря деятельности азербайджанской оппозиции были выявлены факты подкупа политиков и чиновников Евросоюза.

Сегодня мы говорим о том, что в Европе появилась большая угроза, связанная с этими группировками, с диктаторскими режимами. На территории Евросоюза находится большое количество сотрудников службы государственной безопасности Азербайджана, они размещены в посольствах, в домах культурной дружбы Азербайджана, под которыми скрывается Фонд Гейдара Алиева. При Совете Европы есть сотрудники государственной безопасности, которые координируют все действия этих боевиков. Мы неоднократно заявляли об этом. Но [европейские] власти пока молчат и не воспринимают это все всерьез. Надеемся, что после случая Мохаммеда Мирзали европейская пресса поднимет этот вопрос. Надеюсь, правоохранительные органы займутся этой группой.

Вы подписали обращение к властям европейских стран с призывом обратить внимание на действия Баку по уничтожению своих оппонентов за рубежом. Помимо расследования, которым занимается полиция, вы ждете каких-то политических мер?

Я думаю, что политические решения также должны быть. Потому что, обратите внимание, в отношении Лукашенко Европейский союз договаривается о каких-то санкциях. По делу Навального в отношении российских чиновников появляются санкции, список Магнитского расширяется. Но почему-то это не действует в отношении диктатуры Азербайджана. Азербайджанских политиков принимают в Европе, они вхожи в парламенты этих стран, они делают «пожертвования», а по факту — подкупают местных чиновников. Мы видим, что большие средства вкладывались раньше во французские музеи, на ремонты церквей. Сейчас большие деньги вкладываются в церкви Ватикана. Однако мы должны понять, что все это является взяткой, взяткой за молчание, за закрывание глаз.

Если политики Евросоюза не примут сегодня меры в отношении Азербайджана, поверьте мне, завтра количество политзаключенных в Азербайджане (сегодня их около 140) будет и 300, и 400, и 500 человек. У нас есть пытки, по «Тертерскому делу» (дело против военных, которых обвинили в шпионаже в пользу Армении после вооруженного конфликта 2016 года — RFI) были арестованы 1764 человека, более 100 признаны пострадавшими от пыток, 11 человек были замучены и убиты.

А лично вы чувствуете, что есть какая-то угроза во Франции в отношении вас?

Вы знаете, мы живем постоянно с ощущением угрозы. Если ты за рулем, то постоянно следишь за номерами машин, за цветом машин. Если какая-то машина едет за тобой, стараешься ее пропустить вперед или свернуть с дороги, сделать дополнительный круг, чтобы убедиться, что за тобой нет слежки. Но пока, слава богу, на меня еще не было покушения, хотя я уже был в списке тех людей, на которых должны были быть покушения.

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После нападения на Мирзали три азербайджанских негосударственных организации выступили с совместным заявлением, призвав европейские власти ответить на действия Баку. В заявлении «Диктатор Азербайджана не ограничивается пытками и репрессиями внутри страны» правозащитники, активисты и журналисты призывают власти Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, а также США проявить бдительность «в отношении террористов, специально нанятых диктатором Азербайджана для подавления критики». Обращение опубликовано от имени Института мира и демократии, движения AND и телеканала «Туран ТВ».

С поддержкой блогера Мохаммеда Мирзали также выступила международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF). Она призвала французские власти «пролить свет» на «жесткую попытку заставить замолчать критика режима». «Власти Франции должны расследовать нападение на политэмигранта и блогера из Азербайджана, найти виновных и предать их суду», — говорится в заявлении другой правозащитной организации, «Комитета защиты журналистов» (CPJ).

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