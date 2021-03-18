COVID-19: локдаун объявлен в Париже, столичном регионе и восьми департаментах Франции

Карантин сроком на четыре недели объявлен в 16 департаментах Франции — в том числе в Париже и всем столичном регионе Иль-де-Франс и в семи департаментах севера страны. О новых ограничениях, связанных с «третьей волной» эпидемии коронавируса, объявил вечером 18 марта французский премьер-министр Жан Кастекс. Он также сообщил о возобновлении во Франции с 19 марта вакцинации препаратом AstraZeneca.

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На еженедельной пресс-конференции правительства Франции по эпидемиологической ситуации, прошедшей в четверг вечером, 18 марта, премьер-министр заявил об ухудшении санитарных показателей, которые позволяют говорить о начале «третьей волны» эпидемии коронавируса (после первых двух волн весной и осенью 2020 года). Данные о распространении коронавируса приближаются к показателям осенней «второй» волны эпидемии. Последние два дня число выявленных за сутки случаев заражения превышало 30 000 (35 тысяч положительных тестов, по данным на вечер среды). Неуклонно растет число пациентов с ковидом в реанимации: в отделениях интенсивной терапии сейчас уже почти 4250 пациентов (на осеннем пике эпидемии их число составляло 4900). В Париже и столичном регионе число заражений на 100 тысяч населения в течение последних семи дней превысило отметку 400, а местами и 500 (при среднем по стране показателе 266 и «тревожном пороге» 250).

В 16 департаментах страны с самыми высокими эпидемиологическими показателями с пятницы, 19 марта, вводится местный карантин сроком на четыре недели, — объявил Жан Кастекс. Речь идет о самом Париже и всех семи департаментах столичного региона Иль-де Франс.

Локдаун также объявлен во всех пяти департаментах северного региона О-де-Франс (с административным центром в Лилле) и в двух департаментах соседней Нормандии — Эр и Приморская Сена. Аналогичная мера введена в южном департаменте Ниццы — Приморские Альпы, где в последнее время действовал локдаун по выходным дням.

Год спустя после объявления во Франции первого общенационального (и предельно строгого) карантина нынешний локдаун (менее жесткий) введен почти для трети населения страны: в 16-ти попавших под ограничения департаментах проживает 21 млн человек (из них 12 миллионов — в Париже и столичном регионе).

Премьер-министр назвал конкретные ограничения, которые предполагает избранный властями новый вид местного карантина.

В 16 департаментах продолжат работу только магазины, торгующие товарами первой необходимости. Торговые точки, а также отделы в супер- и гипермаркетах со всеми прочими товарами будут закрыты. Исключение, правда, сделано для книжных магазинов и отделов — их закрывать власти не требуют.

Средние школы также продолжат работу, как во время «второго карантина», действовавшего во Франции в ноябре прошлого года.

Перемещения между 16 департаментами, попавшими под локдаун, и другими регионами Франции запрещены. Исключением из этого правила может быть лишь необходимость, связанная с работой или ограниченным числом неотложных причин.

Для выхода из дома в указанных 16 департаментах вновь потребуется специальный формуляр с указанием личных данных и причины перемещения. При этом ежедневные прогулки теперь не ограничены по времени, но разрешены лишь в радиусе 10 километров от места жительства.

От работодателей в попавших под карантин департаментах Жан Кастекс потребовал обеспечить сотрудникам «как минимум четыре дня в неделю» удаленной работы.

Премьер-министр предупредил, что в случае необходимости подобный локальный карантин может быть введен и в других департаментах страны в обозримом будущем.

Одновременно Жан Кастекс объявил об изменении режима комендантского часа, который действует на всей территории Франции. С середины января запрет выходить из дома действовал с шести вечера до шести утра. С пятницы срок действия запрета будет сокращен на час. Комендантский час будет начинаться в 19:00.

Премьер-министр также объявил о возобновлении в стране с 19 марта вакцинации препаратом AstraZeneca/Oxford. Применение этой вакцины против ковида Франция приостановила, как и многие страны ЕС после сообщений о случаях тромбоза у привитых данным препаратом. В четверг вечером Европейское агентство лекарственных средств (EMA) высказалось за продолжение использования вакцины AstraZeneca/Oxford.

Глава правительства пообещал, что уже в пятницу намерен получить первую прививку вакциной AstraZeneca, дабы личным примером подтвердить безопасность препарата.

Как сообщил Кастекс, во Франции как минимум одну дозу вакцины против коронавируса уже получили почти 5 750 000 человек. Полностью провакцинированы двумя дозами почти 2,4 миллиона французов.

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