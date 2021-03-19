Covid-19: во Франции врачей посмертно наградили Орденом Почетного легиона

Во Франции посмертно наградили 14 медработников, которые скончались от последствий коронавируса. Декрет о награждении Орденом Почетного легиона опубликован в пятницу, 19 марта, в официальном издании Французской Республики.

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Как пишет Le Figaro, среди тех, кто посмертно представлен к награде — 12 французов и двое иностранцев, «имевших португальское и конголезское гражданство». Большинство из 14 — с огромным стажем работы: более 40 лет. Указ о награждении подписал президент Франции Эмманюэль Макрон по представлению премьер-министра и министра здравоохранения.

По данным Минздрава Франции, в стране коронавирус был выявлен у почти 73 тысяч медработников, из них скончались 19 человек. Сообщается, что ни одной смерти среди работников сектора не зафиксировано с декабря.

При этом министр здравоохранения Оливье Веран признавал в октябре в эфире BFMTV, что у ведомства нет «исчерпывающих данных» о количестве медицинских работников, умерших от COVID.

На сайте Федерации медиков Франции (FMF) значится 34 имени.

На сайте медицинского издания Medscape представлен международный список, в котором уже значатся имена более 1800 медицинских работников из 64 стран.

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