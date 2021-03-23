Макрон объявил о начале вакцинации французов от 70 лет с 27 марта

Во время визита в центр вакцинации в городе Валансьен, на севере страны, французский президент пообещал расширить кампанию вакцинации «до середины апреля» на некоторые профессии, в том числе учителей.

Во время визита в центр вакцинации в городе Валансьен на севере страны французский президент пообещал расширить кампанию вакцинации «до середины апреля» на некоторые профессии, в том числе учителей. Он также заявил, что скоро в стране откроются 35 новых центров вакцинации населения от COVID-19, в которых будут задействованы армия и пожарные.

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Посещая центр вакцинации в городе Валансьен во вторник утром, Эмманюэль Макрон объявил, что с субботы вакцинация против коронавируса будет распространена на людей в возрасте от 70 до 75 лет без сопутствующих заболеваний. До этого вакцины были зарезервированы для всех французов старше 75 лет или же 50-74 лет, входящих в группу риска.

Глава государства также сообщил, что «с середины апреля» количество полученных Францией вакцин позволит расширить кампанию вакцинации, дав право на прививки представителям профессий, которые требуют «дополнительных усилий» в период эпидемии. В частности, Эмманюэль Макрон назвал учителей.

«Вакцинация является национальным приоритетом», – заявил он журналистам, в то время как Франция занимает одно из последних мест в Европе по количеству привитых от COVID-19 людей. Тем не менее президент заверил, что первые эффекты вакцинации уже заметны, особенно в домах престарелых, где резко снизилась смертность от коронавируса.

Цель правительства – вакцинировать 10 миллионов французов к середине апреля, 20 миллионов – к середине мая и 30 миллионов – к середине июня.

Кроме этого, Эмманюэль Макрон в очередной раз призвал предприятия как можно больше использовать удаленную работу, чтобы избежать новых случаев заражения коронавирусом.

«Мы должны держаться»

Эмманюэль Макрон также предупредил, что в случае необходимости введенный в Парижском регионе карантин, может быть распространен на другие департаменты в случае ухудшения там эпидемиологической ситуации.

«Как бы то ни было, вы должны понять, что мы все должны нести ответственность и мобилизоваться», – заявил глава государства, призвав французов соблюдать новые меры сдерживания эпидемии. Для этого президент обратился к «коллективному осознанию» ответственности.

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