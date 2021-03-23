МИД Франции вызвал посла Китая в Париже после введенных санкций

Посол КНР в Париже вызван в МИД Франции после того, как посольство Китая выступило с оскорбительными высказываниями в адрес французского ученого и ряда французских парламентариев. Накануне Евросоюз объявил о персональных санкциях против китайских чиновников, виновных в притеснениях уйгурского меньшинства. В санкционный список попали и два российских гражданина – за преследование политических оппонентов и представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Официальной реакции России пока не последовало.

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В понедельник, 22 марта, МИД Франции осудил «неприемлемые высказывания» китайского посольства в адрес сотрудника Фонда стратегических исследований (FRS) Антуана Бондаза и ряда французских парламентариев. «Оскорбления независимых исследователей и споры с выборными лицами Республики недопустимы и не должны иметь место в отношениях между Францией и Китаем, за которые китайское посольство несет ответственность», – заявил представитель МИД Франции.

Как отмечает AFP, в последние дни представители посольства Китая в Париже начали настоящую кампанию травли Антуана Бондаза, эксперта Фонда стратегических исследований, которого упрекают в «антикитайских» позициях. «Сумасшедшая гиена», «идеологический тролль» и другие выражения были использованы в адрес французского ученого. Посол КНР в Париже Лу Шае также заявил, что он «категорически против» плана посещения французскими парламентариями Тайваня. КНР считает Тайвань одной из своих провинций и осуждает каждый визит западных официальных лиц на остров.

Посла Китая в Париже уже вызывали для беседы в МИД Франции в апреле 2020 года, в начале пандемии COVID-19, после публикации на сайте посольства статьи с критикой Евросоюза.

Париж также счел «неприемлемым» решение Пекина наложить санкции на десять европейских граждан (включая французского депутата Европарламента Рафаэля Глюксмана) и четыре организации в ответ на санкции Европейского Союза за репрессивные меры Пекина в отношении мусульманского уйгурского меньшинства. «Это послание, которое мы передадим господину Лу Шае, послу Китая во Франции, когда его вызовут в министерство Европы и иностранных дел», – добавил пресс-секретарь французского внешнеполитического ведомства.

22 марта стало известно, что в китайский МИД вызван посол ЕС в знак протеста против санкций, введенных Брюсселем в отношении четырех китайских чиновников, причастных к преследованию уйгуров. В ответ власти КНР объявили о санкциях против 10 европейцев, в том числе депутатов Европарламента, которым теперь запрещен въезд в Китай. Сегодня утром во французском МИД ждут китайского посла.

Официальный Пекин назвал преследования уйгуров в Китае «ложью и дезинформацией». «Это решение, основанное только на лжи и дезинформации, игнорирует и искажает факты», – говорится в заявлении китайского МИД, который считает европейские санкции вмешательством во внутренние дела сраны.

22 марта США, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции против Китая за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Китай объявил о введении ответных санкций против десяти человек и четырех организаций из Евросоюза за вмешательство Брюсселя в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района. В Пекине также посоветовали ЕС «проанализировать свои ошибки» и перестать «играть с двойными стандартами», иначе КНР «ответит вновь».

Под китайские санкции подпали члены Европарламента, депутаты парламентов Швеции, Нидерландов, Бельгии, Литвы, а также шведский и немецкий ученые. Среди организаций, оказавшихся в санкционном списке, значатся комитет Евросовета по политическим вопросам и безопасности, подкомитет по правам человека Европейского парламента, немецкий Центр китайских исследований Меркатора и Датский фонд демократического альянса. Этим людям и членам их семей запрещен въезд на материковую часть Китая и в особые административные районы Гонконг и Макао.

Решение Китая ввести ответные санкции против официальных лиц Евросоюза неприемлемо, считает в свою очередь глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Эти меры вызывают сожаление и неприемлемы. Евросоюз не изменит свое стремление защищать права человека», – заявил он.

Российский ответ

Москва пока никак не отреагировала на европейские санкции в отношении чеченских чиновников. Как указывает российская газета «Известия» со ссылкой на источник в Госдуме, «России не следует отвечать на каждую санкционную меру Евросоюза».

Вместе с тем, глава российской дипломатии Сергей Лавров во время встречи с китайским коллегой Ван И 23 марта заявил, что «отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет». «Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», – цитирует слова Лаврова издание The Insider.

Ранее Лавров уже заявлял, что «Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики».

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