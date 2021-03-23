Французский суд ликвидировал «представительство ДНР» в Марселе

Бывший депутат от крайне правых Юбер Файяр на открытии «представительства» ДНР в Марселе, сентябрь 2017 г.

23 марта апелляционный суд Экс-ан-Прованса вынес решение о ликвидации так называемого «представительства» самопровозглашенной «Донецкой народной республики» во Франции. Это представительство открыл в 2017 году в Марселе бывший депутат местного совета от крайне правой партии «Национальный фронт» Юбер Файяр.

Реклама Читать далее

Как говорится в решении аппеляционного суда Экс-ан-Прованса, общественная «ассоциация, известная как Центр официального представительства Донецкой Народной Республики (RPD) во Франции, является неправомочной, так как была создана с незаконной целью». В связи с этим, суд объявляет о роспуске ассоциации, приказывает закрыть занимаемые ей помещения и запрещает любые собрания ее членов.

В тексте судебного решения, которое цитирует AFP, указано, что открытие подобного «официального представительства» самопровозглашенной ДНР нарушает «суверенитет Франции в ее прерогативе признания или непризнания государств», а также «международные правила установления дипломатических и консульских отношений».

Прокуратура, вышедшая в суд с иском о ликвидации ассоциации, напоминала, что «сепаратистское самопровозглашенное образование ДНР не пользуется никаким международным признанием, в том числе со стороны России».

В январе 2018 года прокуратура Экс-ан-Прованса потребовала закрытия ассоциации, которая называет себя «официальным представительством» ДНР во Франции, однако летом того же года суд в первой инстанции решил ассоциацию не закрывать, отклонив прокурорское требование, которое поддержал МИД Франции.

Создатель ассоциации, крайне правый политик Юбер Файяр зарегистрировал ее в 2017 году в субпрефектуре Экс-ан-Прованса как общественную организацию. Он также утверждал, что получил от «министерства иностранных дел» ДНР формальный статус «почетного» дипломатического представителя.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться