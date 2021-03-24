Эмманюэль Макрон: «Необходимо прояснить место Турции в НАТО»

В отношении союзников не делают то, что сделала Анкара последние месяцы. Такое заявление Эмманюэль Макрон сделал в интервью телеканалу France 5, в ходе которого настоял на необходимости «прояснить место Турции в НАТО».

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«Государственная ложь» и вмешательство в выборы

С Турцией нужно вести диалог, но быть непоколебимым. По мнению французского президента, именно такой подход необходим в отношениях с Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым у Парижа имеются «глубокие разногласия». «В отношении союзников не делают то, что сделала Анкара последние месяцы», — заявил Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 5. Оно вышло в эфир за два дня до саммита НАТО, во вторник, 23 марта, в рамках документального фильма «Эрдоган, султан, бросающий вызов Европе».

На вопрос журналиста, что делать, когда кто-то нарушает правила, французский президент ответил: «Каждый раз реагировать. Жестко». Эмманюэль Макрон напомнил о действиях Турции в Средиземноморье, которые Париж не только «осудил на словах», но и дал ответ, отправив фрегаты. «Франция оказалась единственной страной рядом с Грецией и Кипром», — подчеркнул французский президент.

При этом он выразил сожаление «снисходительностью» ЕС по отношению к Реджепу Тайипу Эрдогану: «Мы проделали большую работу, чтобы убедить европейцев в необходимости более жесткой позиции, потому что было много снисходительности». Он заявил о необходимости «прояснить место Турции в НАТО», а также «дать понять партнерам, что Турция 2021 года — это не Турция 2015».

Говоря о разногласиях с Турцией, французский президент назвал ливийскую проблему «одной из самых серьезных». По его словам, несмотря на берлинскую конференцию, проведенную в январе 2020 года с целью предотвратить эскалацию в Ливии, Анкара не сдержала слово, отправила туда боевиков и армию. «Необходимо оказать давление на Турцию с целью добиться ее отвода», — заявил Эмманюэль Макрон.

При этом французский президент уверен, что с Турцией нужно вести диалог, чтобы она «не повернулась спиной в сторону большего религиозного экстремизма или негативного для нас геополитического выбора». По мнению президента Франции, Анкара остается «важным партнером в области безопасности и в вопросах миграции», хоть и использует это в качестве «инструмента давления». «Мы должны работать с Турцией. Если завтра не будет диалога, они откроют двери, и в Европу прибудут 3 миллиона сирийских беженцев», —продолжил Макрон. При этом он заверил, что никогда не поддавался на шантаж.

В ходе интервью Эмманюэль Макрон коснулся также обвинений Турции в исламофобии в ответ на его осеннюю речь об «исламистском сепаратизме». Президент полагает, что его высказывания о борьбе с радикальным исламом были искажены, а Франция «представлена как страна, имеющая проблемы с исламом». Французский президент назвал это «политикой государственной лжи», которую «распространили контролируемые Анкарой органы печати», а также «подконтрольные Катару крупные телеканалы».

Глава Франции также высказался о президентских выборах 2022 года и заявил об угрозе вмешательства Турции. В 2017 году Реджеп Тайип Эрдоган призывал немецко-турецких избирателей голосовать против Ангелы Меркель, а недавно турецкий лидер выразил надежду, что «Франция поскорее избавится от Макрона», которого он назвал бременем.

«Дорогой Тайип!»

Интервью Эмманюэля Макрона было записано 2 марта сразу после онлайн-встречи между главами Турции и Франции. Она состоялась после обмена письмами. «Дорогой Тайип, поговорим», — любезно согласился Макрон в ответ на письмо своего турецкого коллеги, который в конце прошлого года ему желал скорейшего выздоровления от коронавируса. Любезной переписке предшествовали несколько месяцев откровенной враждебности.

Франция неоднократно высказывала недовольство действиями Турции в Средиземном море. Напомним, прошлой весной Анкара начала разведку шельфа в греческих территориальных водах, а также бурение на шельфе у кипрских берегов.

После того, как летом Афины привели свои силы в боевую готовность, Франция отправила истребители Rafale и фрегат La Fayette, пообещав усилить присутствие в Средиземном море с целью защитить Грецию от турецкой агрессии. На этом фоне французский президент заявил о «смерти мозга» НАТО, в ответ на что Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Макрону «проверить голову». О том, что Турция не является партнером в Средиземном море, глава Франции заявил также в сентябре прошлого года и призвал Евросоюз действовать более жестко.

Новый виток обострения произошел в контексте нагорно-карабахского конфликта. Тогда французский президент сообщил об имеющихся у Парижа доказательствах переброски через территорию Турции сирийских боевиков, которые едут воевать на стороне Азербайджана. Тогда президент Турции отметил, что Париж потерял доверие в качестве посредника, а Макрона назвал проблемой для всей Франции.

Напряжение между Турцией и Францией проявилось, как в геополитической плоскости, так и идеологической. Заявления Эмманюэля Макрона о неприемлемости радикального исламизма вызвали бурные реакции у Анкары. Президент Турции зашел так далеко, что поставил под сомнение «психическое здоровье» своего французского коллеги.

Встреча 2 марта стала первым прямым диалогом за последние полгода в контексте глубоких дипломатических разногласий. Французская сторона переговорам не дала оценку, но турецкий лидер назвал встречу успешной и подчеркнул, что «дружеские отношения» между двумя странами на протяжении истории «смогли преодолеть множество препятствий».

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