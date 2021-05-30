В Иране французского туриста обвинили в шпионаже из-за использования дрона

Французский турист Бенжамен Бриер предстанет перед судом по обвинениям в шпионаже и пропаганде против режима. Как сообщает корреспондент RFI в Тегеране, его обвиняют в фото- и видеосъемке военных объектов с дрона, а также в критике обязательного ношения хиджаба в общественных местах. Родственники задержанного француза уверены в его невиновности и заявляют, что Иран пытается использовать заключенного в качестве заложника для давления на Францию на международной арене.

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Бенжамен Бриер был задержан иранскими силовиками в мае 2020 года во время длительной туристической поездки. С 2018 года он путешествовал на специально оборудованном минивэне и планировал совершить на нем кругосветное путешествие. До задержания он успел посетить более десяти стран — в том числе Швецию, Норвегию и Турцию.

Как рассказал его адвокат Филипп Валан в интервью France 24, Бенжамен не держал свою поездку в секрете и каждый день выкладывал фотографии в свой аккаунт в Instagram. Последний пост он выложил 26 мая.

На кадрах, опубликованных в аккаунте, видно, что Бенжамен Бриер снимал Иран с воздуха и, вероятно, использовал для этого дрон. В 2017 году свободное использование подобных устройств в стране запретили, сославшись на то, что они могут представлять угрозу для национальной безопасности. При попытке ввезти дрон в Иран его изымают на таможне.

Адвокат француза Саид Дегхан сообщил AFP о том, что иранская прокуратура утвердила обвинения по статьям о шпионаже и пропаганде, направленной против государственной системы Ирана. По обвинению в шпионаже Бриеру грозит смертная казнь (наказание за «пропаганду» — до года тюрьмы).

Адвокат также сообщил французским СМИ, что в ходе следствия Бенжамену Бриеру выдвигали обвинения в употреблении алкоголя (является преступлением в Иране и наказывается бичеванием) и «распространении нечестия (растления) на земле». Последнее обвинение часто используется властями Ирана против своих политических противников и предполагает в качестве меры наказания смертную казнь. Однако по этим статьям француза в итоге решили не судить.

Адвокаты Бенжамена Бриера и родственники уверены, что путешественник был задержан без оснований. Его семья жалуется, что за почти год лишения свободы Бриеру дали созвониться с ними лишь четыре раза. Сестра задержанного опубликовала во французском издании Le Point открытое письмо, в котором попросила власти Франции повлиять на ситуацию и обвинила Иран в задержании брата по политическим мотивам.

«Мой брат теперь оказался лишь инструментом в переговорах», — заявила она.

Бенжамен Бриер — не единственный француз, который находится под стражей в Иране. В мае 2020 года пять лет лишения свободы получила ученая Фариба Адельха, которую обвинили в заговоре против национальной безопасности. Она имеет два гражданства — Франции и Ирана. Фариба Адельха постоянно проживала во Франции с 1977 года. Доктор антропологических наук, научный сотрудник парижского Центра международных исследований CERI, она занималась исследованиями иранского общества после Исламской революции и политических изменений второй половины ХХ века. Фариба Адельха — автор монографии «Революция с женским голосом: Женщины Исламского острова».

Как предполагает Le Monde, Тегеран может попытаться обменять задержанных французов на своего дипломата Ассадолу Ассади, приговоренного к 20 годам заключения по делу об участии в попытке нападения на конференцию Национального совета сопротивления Ирана. Она прошла во французском городе Вильпент в 2018 году.

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