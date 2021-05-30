В Париже прошел «тест-концерт» группы Indochine для оценки риска распространения коронавируса

Во Франции в субботу, 29 мая, прошел первый за почти полтора года концерт с пятью тысячами зрителей. Для того, чтобы определить риск распространения коронавируса на массовых мероприятиях, французские власти организовали выступление культовой рок-группы Indochine на крытом стадионе в Париже. Все посетители, для которых шоу сделали бесплатным, сдали отрицательный тест на коронавирус, а через неделю должны будут пройти повторное обследование.

Реклама Читать далее

Зрителей для «тест-концерта» выбрали случайным образом из числа волонтеров, оставивших заявку на специальном сайте. Пять тысяч человек в возрасте от 18 до 45 лет получили приглашения на концерт и требование сдать тесты на коронавирус за три дня до концерта и через неделю после. Также они сдали экспресс-тест на входе в зал. Еще 2500 желающих попросили остаться дома и посмотреть на выступление онлайн, но сдать тесты на коронавирус. Так организаторы планируют сравнить результаты анализов и понять, вызовет ли концерт вспышку COVID-19.

Как сообщает France 24, участников концерта попросили соблюдать меры безопасности и не снимать с себя маски, но позволили не соблюдать социальную дистанцию.

Шоу, которое организаторы называют в первую очередь научным экспериментом, позволит оценить эффективность так называемого «санитарного сертификата». Его введут во Франции с 9 июня и сделают обязательным для посещения массовых мероприятий с более чем тысячей участников. Для выдачи сертификата потребуется получить обе дозы вакцины, или же сдать отрицательный PCR-тест на коронавирус. В ресторанах и музеях документ требовать не будут, доступ туда останется свободным.

Ранее похожие «тест-концерты» прошли в Испании, Великобритании и Нидерландах. В Барселоне исследователи заявили, что не выявили роста заражений после мероприятия. Однако там в помещении присутствовали 500, а не пять тысяч зрителей.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться