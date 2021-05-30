На юго-западе Франции ищут обстрелявшего жандармов отставного военного

Во Франции в это воскресенье, 30 мая, сотни жандармов при поддержке вертолетов ведут поиск мужчины, который ночью открыл огонь по патрулю жандармерии, прибывшему на вызов в небольшой деревне в Дордони. Поисковая операция ведется в труднодоступной местности. Преступник, бывший военный, имеет специальную подготовку и уже неоднократно обстреливал силовиков, участвующих в операции.

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В МВД агентству France-presse рассказали, что драматические события начались минувшей ночью в деревне Ларден-сен-Лазар в Дордони (административный центр Перигё, регион Новая Аквитания с центром в Бордо). Злоумышленник ворвался в дом к своей бывшей супруге и «применил насилие к ее новому другу». Затем он открыл огонь по прибывшему на вызов патрулю жандармерии и скрылся в лесистой местности в районе поселка.

Мэр Ларден-сен-Лазар рассказал СМИ, что в прошлом нападавший находился под стражей по обвинению в семейном насилии и был отпущен на свободу с электронным браслетом. Вечером в воскресенье прокуратура уточнила, что преступник был четырежды судим по фактам применения насилия в семье.

В поисковой операции принимает участие более 300 силовиков, в том числе спецназ жандармерии GIGN, переброшенный из Тулузы и парижского региона. В небо подняты четыре вертолета.

Командующий жандармерией региона Новая Аквитания генерал Андре Петийо не исключил, что спецоперация продолжится до утра. «У нас все еще есть надежда, что этот человек сдастся. Если бы мы хотели его нейтрализовать, это уже было бы сделано. Мы делаем все возможное, чтобы он сдался и чтобы избежать трагедии в наших рядах», — заявил генерал.

Вертолеты подразделений GIGN, спецназа французской жандармерии AP - Christophe Ena

Источник AFP сообщил, что разыскиваемый — бывший военный 29 лет, служивший в армии в 2011-2016 годах. Генерал жандармерии Андре Петийо рассказал СМИ, что преступник хорошо вооружен, имеет спортивную и специальную военную подготовку, а также прекрасно знает местность. Источник AFP полагает, что у бывшего военного на руках спортивно-охотничья винтовка «Винчестер» калибра 30-30.

Префект Дордони сообщил, что поисковая операция ведется в труднодоступной лесистой местности. Жандармы уже неоднократно фиксировали местонахождение преступника, но каждый раз он открывал по ним огонь. Он также обстрелял вертолет и бронемашину жандармерии.

Бойцы подразделений GIGN, спецназа французской жандармерии AP - Francois Mori

Как отмечает AFP, поисковая операция ведется крайне осторожно с учетом похожих событий, имевших место несколько месяцев назад. Тогда — в ночь с 22 на 23 декабря — в центре Франции в департаменте Пюи-де-Дом (с центром в Клермон-Ферране) трое жандармов погибли и четвертый был ранен преступником, открывшим огонь по стражам порядка, прибывшим на вызов. Патруль тогда тоже вызвали для спасения женщины, страдавшей от семейного насилия.

Под огнем преступника погибли 45-летний лейтенант Сириль Морель, 37-летний прапорщик Реми Дюпюи и 29-летний капрал Арно Мавель.

Убийца поджег дом и пытался скрыться на своем внедорожнике, но в полутора километрах попал в аварию, в которой погиб. При нем был обнаружен целый арсенал оружия — пистолет «Глок», автоматическая винтовка с глушителем, лазерный прицел и холодное оружие. Преступник занимался спортивной стрельбой, а также проходил специальную подготовку по выживанию в экстремальных условиях.

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