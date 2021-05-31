Во Франции начали прививать от ковида всех взрослых без ограничений

Кампания вакцинации против коронавируса вступила во Франции в решающую фазу. С 31 мая право на прививку получили все французы старше 18 лет — без ограничений. На данный момент как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 получила почти половина взрослого населения страны, 20% полностью провакцинированы двумя дозами. 9 июня во Франции — следующий этап смягчения карантинных ограничений.

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С понедельника, 31 мая во Франции все взрослое население — без исключений — получило право на прививку от коронавирусной инфекции. Для французов старше 18 лет сняты все возрастные ограничения, которые на первых этапах кампании позволяли максимально обеспечить вакцинами приоритетные группы населения: людей старших поколений; медиков, соцработников, спасателей «скорой помощи»; людей, имеющих серьезные или хронические заболевания, повышающие риск тяжелых форм ковида.

По оценке властей, отныне право на прививку получили 28 миллионов совершеннолетних французов, еще не прошедших вакцинацию. Как минимум одну дозу вакцины во Франции уже получило почти 25,5 миллионов человек (почти 50% взрослого населения, или 38% всего населения страны). Полностью провакцинированы двумя дозами разрешенных препаратов почти 11 миллионов человек (более 20% взрослого населения).

Власти рассчитывают, что к 15 июня как минимум одну прививку сделают 30 млн французов. С 31 мая в стране планируют делать порядка полумиллиона прививок ежедневно. В июне ожидается и существенное увеличение поставок препаратов против ковида. Франция рассчитывает получить почти 77 миллионов доз вакцин (против 44,5 млн, полученных в мае). До конца лета во Франции планируют полностью провакцинировать порядка 70% взрослого населения.

Два приоритета

На данный момент правительство ставит две приоритетные задачи: как можно быстрее обеспечить прививками всех желающих, а также убедить в необходимости вакцинации сомневающихся или не желающих прививаться. Об этом 31 мая напомнили премьер-министр Жан Кастекс и министр здравоохранения Оливье Веран, посетившие центр вакцинации в пригороде Парижа.

Так, темпы вакцинации затормозились в приоритетной категории пожилых людей. Как минимум одну прививку получили 80% французов старше 70 лет (62% провакцинированы полностью).

На прошлой неделе французская Академия медицины выступила за введение «обязательной» вакцинации, полагая, что иначе до конца лета будет «очень трудно» обеспечить «коллективный иммунитет, достаточный для того, чтобы эпидемия была под контролем». Для этого, по оценке академиков, нужно провакцинировать 80% всего населения Франции (90% взрослых).

Премьер Жан Кастекс отметил, что на ближайшем заседании Совета безопасности под руководством президента будет обсуждаться также вопрос о вакцинации детей и подростков старше 12 лет. Риск тяжелых форм ковида или смерти от заболевания в этой возрастной категории существенно ниже, чем у старших поколений. Вопрос о расширении вакцинации на детей ставится в связи с необходимостью достичь максимального процента привитых в населении для прекращения эпидемии.

Спад эпидемии во Франции

Расширение кампании вакцинации во Франции идет на фоне снижающихся эпидемиологических показателей. Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом снизилось до менее чем 10 тысяч (на пике, в марте и апреле, это число доходило иногда до 35 тысяч). Число госпитализированных с ковидом снизилось с более чем 30 тысяч человек в апреле до менее чем 17 тысяч в последние дни.

30 мая — впервые с января (!) — в отделениях реанимации насчитывалось менее 3000 пациентов с коронавирусной инфекцией в тяжелой форме (на пике, в конце апреля, число нуждающихся в интенсивной терапии достигало 6000).

День 9 июня

Через девять дней во Франции намечено очередное смягчение санитарных ограничений. С 9 июня ожидается новое сокращение продолжительности комендантского часа, который будет начинаться в 23.00 (с 19 мая запрет на выход из дома действует с 21 часа до 6 утра).

Открывшиеся 19 мая музеи, театры и кинозалы получат право принимать уже 65% посетителей и зрителей (пока они могут работать лишь на 35% своей пропускной способности).

Рестораны, кафе и бары после многих месяцев простоя смогут принимать посетителей в помещении. С 19 мая смогли возобновить работу только заведения, имеющие уличные террасы.

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