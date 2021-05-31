Во Франции завершилась спецоперация по поимке обстрелявшего жандармов бывшего военного

Больше суток в Дордони, на юго-западе Франции, продолжалась масштабная спецоперация по задержанию бывшего военного Терри Дюпена, четырежды осужденного за домашнее насилие. В понедельник днем, 31 мая, он был ранен в перестрелке с силовиками и задержан. В ночь на 30 мая после конфликта с бывшей супругой Дюпен обстрелял прибывший по вызову патруль жандармерии, а затем скрылся в лесу, оказав вооруженное сопротивление искавшим его жандармам.

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Драматические события продолжались больше суток в районе деревни Ларден-сен-Лазар в Дордони (административный центр Перигё, регион Новая Аквитания с центром в Бордо). В понедельник днем власти сообщили о том, что Терри Дюпен «нейтрализован». Командующий жандармерией региона Новая Аквитания генерал Андре Петийо рассказал, что преступник открыл огонь по приблизившимся к нему бойцам спецназа жандармерии GIGN. Ответным выстрелом он был ранен, а затем задержан. Ранения, полученные Дюпеном, генерал назвал «серьезными». Среди сотрудников правоохранительных органов раненых нет, — отметил Андре Петийо.

Масштабная спецоперация по поимке преступника продолжалась больше суток. Терри Дюпен скрывался в труднодоступной местности. Жандармы неоднократно фиксировали его местонахождение, но каждый раз он открывал по ним огонь. Дюпен также обстрелял вертолет и бронемашину жандармерии. Накануне вечером в руководстве МВД подчеркивали решимость добиться того, чтобы преступник сдался добровольно. Правоохранители стремились избежать возможных жертв в своих рядах при силовом задержании.

В операции участвовало более 300 сотрудников МВД, в том числе спецназ жандармерии GIGN, переброшенный из Тулузы и парижского региона, а также семь вертолетов и столько же бронетранспортеров.

29-летний Терри Дюпен, скрывался в труднодоступной лесистой, каменистой и пересеченной рвами местности на участке площадью 4 квадратных километра. Он был вооружен мощным охотничьим карабином «Винчестер» калибра 30-30. Служивший по контракту в армии с 2011 по 2016 год, Дюпен в последнее время работал водителем грузовика.

В ночь на воскресенье, 30 мая, он ворвался в дом к своей бывшей супруге в деревне Ларден-сен-Лазар и устроил скандал с применением насилия. Дюпен также обстрелял из карабина нового партнера бывшей жены. Мужчине удалось убежать. Затем Дюпен обстрелял прибывший по вызову патруль жандармерии и скрылся в лесу. Его бывшую супругу с тремя детьми для оказания помощи забрали спасательные службы.

Прокуратура накануне вечером сообщила, что Терри Дюпен был четырежды судим по фактам семейного насилия в отношении бывшей супруги. Первый приговор был вынесен в марте 2015 года — шесть месяцев заключения условно с испытательным сроком два года. В феврале 2017 года Дюпена приговорили к аналогичному условном сроку с обязательством пройти курс лечения. Вскоре, в сентябре 2017 года, он вновь предстал перед судом и был приговорен к реальному тюремному сроку один год.

Зимой этого года Дюпена вновь судили за акты семейного насилия, совершенные в январе. Последний приговор — 16 месяцев заключения, из которых половина — условно. 3 мая «реальную» часть срока преступнику заменили на ограничение свободы: на него надели электронный браслет и запретили приближаться к бывшей супруге.

Прокуратура также отмечала, что одним из судебных решений для Дюпена был введен запрет на владение оружием. Карабин «Винчестер», из которого преступник обстреливал жандармов, был получен нелегально.

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