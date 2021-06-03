В агломерацию Парижа запрещен въезд экологически «грязным» автомобилям

Со 2 июня уже не только в самом Париже, но и во всей столичной агломерации действует запрет на въезд и передвижение старых автомобилей с высоким уровнем токсичных выбросов. В ближайшие годы подобный запрет введут во всех крупных городах Франции для снижения уровня вредных выбросов и улучшения качества воздуха.

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Запрет на въезд в столичную агломерацию касается транспортных средств, зарегистрированных в самых «грязных» классах по уровню вредных выбросов в атмосферу. Во Франции все автомобили должны иметь специальную наклейку-сертификат с указанием их экологического «стандарта» Crit'Air (зеленый — для электромобилей, классы от 1 до 5 — для остальных, от экологически «чистых» до сильно загрязняющих атмосферу).

Запрет, расширенный теперь на ближайшие пригороды Парижа, касается транспортных средств 4 и 5 классов. Речь идет о машинах с дизельным двигателем, выпущенных до конца 2005 года ***, и бензиновых авто 1996 года выпуска и старше. Запрет касается и мотоциклов, поставленных на учет до июля 2004 года.

Для легковых автомобилей запрет на въезд действует по рабочим дням с 8 утра до 8 вечера. Для грузовиков и автобусов — эти же часы запретны все дни без исключения. За нарушение запрета положен штраф: 68 евро — для легковушек, 135 — для грузовиков и автобусов.

В борьбе за чистоту воздуха столичные власти намерены ужесточать запрет. С июля 2022 года в агломерацию Парижа запретят въезжать уже автомобилям третьего класса Crit'Air. А с января года 2024 планируется допускать в столицу и пригороды в дневное время лишь электромобили и новейшие авто самого чистого по выбросам — первого — класса.

Во Франции все автомобили должны иметь специальную наклейку-сертификат с указанием их экологического «стандарта» Crit'Air (зеленый — для электромобилей, классы от 1 до 5 — для остальных, от экологически «чистых» до сильно загрязняющих атмосферу). AP - Christophe Ena

В самом Париже ограничения на въезд для старых автомобилей появились в 2015 году с созданием «Зоны низких выбросов» ZFE (Zone à faibles émissions). Критерии ужесточались в 2017 и 2019 годах.

Сейчас во Франции существуют уже четыре «Зоны низких выбросов» — помимо столицы и ее пригородов, ограничения на въезд по экологическим причинам действуют в Лионе и Гренобле. Еще 7 зон ZFE вскоре появятся в крупнейших городах страны — Марселе, Ницце, Тулузе, Монпелье, Страсбурге, а также в Руане и Тулоне.

До 2025 года подобные ограничения предполагается ввести во всех французских городах с населением более 150 000 жителей. Впрочем, сроки введения запретов на въезд, а также критерии допуска оставлены на усмотрение муниципалитетов. Так, в Страсбурге запретят въезд самым «грязным» автомобилям (пятого класса) лишь в 2023 году. Движение всех дизельных авто мэрия намерена запретить с 2028 года.

Строгих правил не бывает без исключений. Например, в Париже и пригородах запрет не распространяется на автомобилистов-инвалидов, машины спасательных служб и поставщиков столичных рынков, компании, оказывающие услуги по переезду. На дымящих газами авто по-прежнему смогут перемещаться по Парижу организаторы культурных мероприятий и киношники. Запрет на въезд также не касается коллекционных автомобилей. Ретро требует (экологических) жертв!

*** европейский экологический стандарт Евро 1, 2, и 3

За нарушение запрета положен штраф: 68 евро — для легковушек, 135 — для грузовиков и автобусов. AP - Rick Bowmer

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