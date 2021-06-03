Во Франции создадут агентство по борьбе с информационными атаками из-за рубежа

Во время избирательной кампании 2017 года во Франции попытки информационного вмешательства из-за рубежа были в центре внимания французских политиков и СМИ

Во Франции уже в сентябре появится национальное агентство по борьбе с манипулированием информацией из-за границы, — сообщил в среду, 2 июня, глава генерального секретариата национальной обороны и безопасности (SGDSN) при премьер-министре Стефан Буйон. Сотрудники агентства должны выявлять информационные (точнее, дезинформационные) атаки, направленные на «дестабилизацию государства в политическом плане». Речь, в частности, идет об оперативном выявлении атак со стороны иностранных «фабрик троллей», фактов «цифрового информационного вмешательства», в том числе в выборы.

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О подготовке к созданию специального государственного агентства Стефан Буйон рассказал 2 июня во время слушаний в комиссии по обороне Национального собрания Франции. Возглавляемый им секретариат SGDSN *** является ключевой межведомственной структурой при премьер-министре, отвечающей за вопросы национальной обороны и безопасности.

Новое агентство по борьбе с информационными атаками из-за рубежа будет находиться в подчинении SGDSN, заработает уже в сентябре и будет насчитывать порядка 60 сотрудников, — сообщил Буйон.

Эксперты будут работать с открытыми источниками, выявляя распространение дезинформации или попытки манипулировать информацией со стороны иностранных государств или зарубежных организаций, цитирует France-Presse выступление главы SGDSN в парламенте.

Охотники за троллями

Стефан Буйон подчеркнул, что в задачу новой спецслужбы не будет входить опровержение ложной информации или «восстановление истины» (эту работу ведут созданные СМИ многочисленные проекты фактчекинга и разоблачения дезинформации). Работа агентства — «выявить исходящие из-за рубежа (информационные) атаки, дать им характеристику и определить (возможный) источник».

Выводы агентства «позволят политикам, дипломатам, органам юстиции и СМИ понять, что, например, из 400 000 твитов с той или иной информацией 200 000 отправлены фабрикой троллей, расположенной в определенном регионе за пределами нашей страны, или что та или иная дискуссия запущена фабрикой троллей», — пояснил депутатам Стефан Буйон.

Глава секретариата SGDSN отметил: «нас интересует то, что становится (дез)информационной пандемией» — и только в том случае, если атаки исходят «из другой страны или от иностранной организации, которые нацелены на дестабилизацию (французского) государства в политическом плане».

По словам Буйона, задача нового агентства в том, чтобы как можно быстрее обнаружить дезинформационную кампанию и сообщить всем о ее «разжигателе». «Когда лес сгорел, это уже, к сожалению, слишком поздно», — образно описал глава SGDSN требование оперативности, предъявляемое к работе новой спецслужбы.

Вмешательство в выборы

Приоритетной задачей агентства станет работа во время предвыборных кампаний. Уже сейчас французские эксперты начнут, например, следить за ходом подготовки к парламентским выборам в Германии, которые намечены на 26 сентября. Затем их ожидает напряженная работа перед выборами президента Франции в апреле 2022 года, а также последующими (в июне) выборами парламента. Во время предыдущей избирательной кампании 2017 года попытки информационного вмешательства из-за рубежа были в центре внимания французских политиков и СМИ (в том числе из России и со стороны государственных СМИ Russia Today и Sputnik).

Успешный эксперимент

Во Франции подготовка к созданию «спецслужбы» по выявлению зарубежных информационных атак началась в 2020 году. При правительстве тогда появилось экспертное подразделение под кодовым названием «Task Force Honfleur». France-Presse отмечает, что сотрудники этой экспериментальной структуры следили в социальных сетях за «антифранцузской кампанией дезинформации», которая велась после убийства учителя Самюэля Пати. «Task Force Honfleur» выявила в этой кампании «турецкий след» (теракт был совершен на фоне резкого обострения отношений между Францией и Турцией, а заявления Эмманюэля Макрона о принципах светскости и «праве на богохульство» вызвали несдержанную реакцию турецкого лидера Эрдогана).

Мировой опыт

Создавая агентство по выявлению иностранных информационных атак, Франция следует примеру ЕС и ряда других стран. В Евросоюзе с 2015 года работает East Strat Comm, подразделение Службы внешних связей, которое специально занимается дезинформацией, исходящей из России. В Великобритании правительство запустило спецпрограмму National Security Communications Team. В США при госдепартаменте создано аналогичное подразделение GEC.

*** Генеральный секретариат национальной обороны и безопасности SGDSN (Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale) — межведомственный орган, который подчиняется премьер-министру Франции и обеспечивает его работу в ключевых вопросах обороны и безопасности. Помимо военных или дипломатических вопросов, его функции связаны с кризисными ситуациями, борьбой с терроризмом, защитой государственной и военной тайны. В SGDSN также входит Национальное агентство безопасности систем информации ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information), отвечающее за защиту государства от кибератак.

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