С 15 июня право на прививку от ковида получат французы 12 – 18 лет

Во Франции максимально расширяют кампанию вакцинации: с середины июня прививку вакциной Pfizer/BioNTech смогут получить юные французы от 12 лет. На этой неделе во Франции начали прививать от COVID-19 всех жителей от 18 лет — без ограничений. Половина взрослого населения страны получила как минимум одну дозу вакцины. Менее чем через неделю — 9 июня — во Франции начнется следующий этап смягчения карантинных ограничений.

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О решении расширить прививочную кампанию на подростков и юношество объявил 2 июня французский президент Эмманюэль Макрон. Власти рассчитывают, что к середине месяца хотя бы одну дозу вакцины получит 30 миллионов взрослых французов. Вакцинация младших поколений может ускорить достижение коллективного иммунитета, необходимого для обуздания эпидемии.

Министр здравоохранения Оливье Веран подчеркнул, что несовершеннолетним прививки будут делать «на добровольной основе и с согласия родителей».

Юным пациентам полагается пока лишь одна из четырех разрешенных в Евросоюзе вакцин — Pfizer/BioNTech. В прошлую пятницу, 28 мая, ее применение для подростков 12 – 15 лет разрешило Европейское агентство лекарственных средств (EMA) ***. До этого препарат американо-немецкой разработки был разрешен в ЕС для прививок начиная с 16 лет.

Глава минздрава также сообщил о введении «гибкого» графика вакцинации для того, чтобы французам не нужно было подстраивать свой летний отпуск под даты прививок. До сих пор промежуток между двумя дозами вакцины был строгим — 7 недель. Отныне второй укол можно сделать через 6 – 8 недель после первого.

На данный момент 50% взрослого населения Франции (18+) привито как минимум одной дозой вакцины от коронавируса. Это почти 26,6 миллионов человек (почти 40% всего населения). Полностью провакцинированы двумя дозами почти 11,5 миллионов (17% всего населения).

Во Франции мРнк-вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna сейчас прививают всех взрослых. Вакцины AstraZeneca/Oxford и Janssen (Johnson & Johnson) предназначена только для людей старше 55 лет.

Показатели эпидемии

Расширение кампании вакцинации во Франции идет на фоне снижения эпидемиологических показателей. Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом снизилось до 8000 (против 35 000 на пике последней волны эпидемии). Показатель распространения вируса — число заражений на сто тысяч населения в течение семи дней — снизился до 90 (против почти 400 в марте-апреле).

В больницах с коронавирусной инфекцией находится сейчас менее 16 000 человек. Из них в отделениях реанимации — менее 2800 (в два с лишним раза меньше, чем на пиках эпидемии).

День 9 июня

Через неделю во Франции намечено очередное смягчение санитарных ограничений. С 9 июня ожидается новое сокращение продолжительности комендантского часа, который будет начинаться в 23.00 (с 19 мая запрет на выход из дома действует с 21 часа до 6 утра).

Открывшиеся 19 мая музеи, театры и кинозалы получат право принимать уже 65% посетителей и зрителей (пока они могут работать лишь на 35% своей пропускной способности).

Рестораны, кафе и бары после многих месяцев простоя смогут принимать посетителей в помещении. С 19 мая смогли возобновить работу только заведения, имеющие уличные террасы.

*** Другой производитель мРНК вакцины — Moderna — в конце мая сообщил об обнадеживающих результатах клинических испытаний препарата в группе 12-18-летних. В ближайшее время Moderna подаст санитарным властям США заявку на разрешение использовать свой препарат для вакцинации несовершеннолетних.

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