Во Франции произошли перебои в работе номеров экстренных служб

Во Франции вечером в среду, 2 июня, произошли серьезные перебои в работе телефонных номеров экстренных служб. По данным СМИ, в течение шести часов жителям страны не удавалось дозвониться врачам, полицейским и спасателям. Прошлой ночью по меньшей мере три человека не смогли вовремя связаться с врачами и скончались из-за проблем со здоровьем, сообщили в министерстве здравоохранения.

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Проблемы в работе номеров 112, 15, 17 и 18, которые позволяют вызывать экстренные службы во Франции, начались около шести часов вечера. По предварительной информации, это случилось из-за технических неполадок у Orange. Эта компания (бывший государственный монополист France Telecom), которая является одним из крупнейших операторов связи, обеспечивает перенаправление вызовов на короткие номера в колл-центры.

Согласно сообщению Orange, версия о хакерской атаке или ином вмешательстве в сеть полностью исключена. По данным Le Figaro, к перебоям в работе оператора привела операция по замене оборудования. Обычно подобные процедуры проводят ночью, когда нагрузка на мобильную сеть падает. Почему Orange решил провести днем перед традиционным пиком звонков около 19 часов, неизвестно.

Глава Orange Стефан Ришар принес извинения за инцидент. По его словам, утром 3 июня ситуацию удалось полностью взять под контроль. Однако по данным СМИ, в ряде регионов короткие номера экстренных служб все еще работают с перебоями.

На поломку обратили внимание французские власти, в том числе президент страны Эмманюэль Макрон. Он подчеркнул, что в Елисейском дворце «очень обеспокоены» ситуацией, однако делать выводы из инцидента пока рано.

Утром в четверг власти организовали экстренное совещание, на котором присутствовал глава МВД Жеральд Дарманен и госсекретарь по вопросам цифровых технологий Седрик О. По данным BFM TV, для этого они экстренно вернулись из рабочей поездки в Тунис.

В МВД сообщили, что как минимум три человека не смогли дозвониться до экстренных служб и скончались, не дождавшись приезда скорой помощи или спасателей. Двое из них умерли на острове Реюньон от последствий инсульта, еще один мужчина погиб в Бретани на западе Франции. Власти объявили о начале расследования.

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