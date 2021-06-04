Власти Франции обнародовали условия для въезда туристов с 9 июня

Правительство Франции 4 июня обнародовало «Стратегию открытия границ», которая начнет действовать с 9 июня. В ней описаны правила и ограничения для въезда во Францию из третьих стран, в том числе для туристов.

Реклама Читать далее

С 9 июня Франция открывает свои границы для туристов из других стран в соответствии с правилами, которые варьируются в зависимости от эпидобстановки в той или иной стране, а также зависят вакцинации. Новые правила перечислены в правительственной стратегии (.pdf), опубликованной 4 июня.

Все страны поделены на три категории в зависимости от ситуации с эпидемией:

— «зеленые» — страны, где нет активного распространения коронавируса и не зафиксировано вызывающих беспокойство штаммов;

— «оранжевые» — страны, где вирус распространяется активно, но в «контролируемых масштабах», без распространения вызывающих беспокойство штаммов;

— «красные» — страны, где вирус распространяется активно и присутствуют вызывающие беспокойство варианты.

Россия, Украина, Беларусь ко 2 июня находились в «оранжевой» зоне. Классификация может меняться. За обновлениями можно следить на сайте правительства Франции.

Что касается «зеленых» стран, для въезда во Францию с 9 июня не требуется «уважительной причины», полностью привитым туристам не нужно сдавать ПЦР- или антигенный тест, для непривитых при посадке необходимо предъявить негативный тест, сделанный менее чем за 72 часа. В «зеленую зону» входят Европейский союз, Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Южная Корея.

Причем вакцина, которой привит человек, должна быть одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Ни одна вакцина российской разработки, включая «Спутник V», не признана в Европейском союзе. «Спутник V» с начала марта находится на экспертизе EMA.

Что касается «оранжевых» стран (в эту группу входит Россия), не требуется «уважительной причины» для въезда во Францию только тем, кто привит вакцинами, одобренными европейским регулятором EMA. В противном случае въезд допускается только по уважительной причине. Иными словами, въехать только для туризма привитым российскими вакцинами на данный момент — нельзя.

Среди уважительных причин для въезда из стран «оранжевой зоны» значится въезд во Францию французских граждан, их супругов (сожителей) и детей, обладателей видов на жительство с основным местом проживания во Франции, медицинских работников, занятых в борьбе с пандемией, студентов, зачисленных во французские вузы, дипломатических работников. Полный список причин можно посмотреть в документе (.pdf).

При наличии одной из уважительных причин при посадке необходимо предъявить негативный тест (если это ПЦР-тест, то он должен быть сделан менее чем за 72 часа до посадки, если это антигенный тест, он должен быть сделан менее чем за 48 часов), по прибытии во Францию нужно будет сдать антигенный тест (выборочное тестирование), а затем соблюдать режим самоизоляции в течение семи дней.

Для въезда во Францию из стран «красной зоны» нужна только уважительная причина (их список еще короче, чем для «оранжевой зоны»). По прибытии таких пассажиров ждет обязательный антигенный тест и период обязательной самоизоляции 10 дней. Среди «красных» стран — Бразилия, Индия, Турция и ЮАР.

Ранее Совет Евросоюза рекомендовал странам-членам ЕС впускать туристов из третьих стран, прошедших полный курс вакцинации препаратами, одобренными EMA и ВОЗ. Российских вакцин среди них на данный момент нет.

Поездки внутри ЕС

Для въезда во Францию из одной из стран ЕС нет необходимости уточнять причину поездки. В этом случае Франция требует отрицательный тест на коронавирус только у непривитых и не обязывает их соблюдать карантин.

С 1 июня для перемещений внутри ЕС будет признаваться европейский санитарный сертификат. Правительство Франции отмечает, что документ может содержать информацию о вакцинации, результаты теста на коронавирус или информацию о недавно перенесенном ковиде.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться