Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже на «Ролан Гаррос»

Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже по подозрению в умышленном проигрыше гейма

Вечером в четверг, 3 июня, французская полиция задержала участницу «Ролан Гаррос» из России Яну Сизикову по делу о мошенничестве со ставками. По информации Le Parisien, спортсменку подозревают в умышленном проигрыше гейма в прошлом году.

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Как пишет Le Parisien, агенты службы безопасности при задержании Сизиковой пытались оказать сопротивление полицейским. В номере отеля, где остановилась россиянка, провели обыск.

Информацию о задержании и помещении под стражу российской теннисистки подтверждает AFP со ссылкой на источники в полиции и прокуратуре.

Сизикову задержали после матча первого круга Открытого чемпионата Франции в парном разряде, который теннисистка вместе с другой россиянкой Екатериной Александровой проиграла. Однако подозрения не связаны с нынешним турниром.

Дело касается прошлогоднего «Ролан Гаррос», где Сизикова в паре с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынкам Андреа Миту и Патриции Марии. Румынские теннисистки, будучи фаворитками, предсказуемо выиграли матч (7–6, 6–4). Но полицейскую Центральную службу по скачкам и играм (SCCJ) заинтересовал пятый гейм второго сета.

Дело в том, что на победу румынок именно в этом гейме в букмекерских конторах в разных странах поставили десятки тысяч евро, сообщает Le Parisien. Сизикова и Бренгл этот гейм проиграли, причем на своей же подаче. Сизикова тогда сделала две двойные ошибки.

Дело о «мошенничестве в организованной группировке» и «активной и пассивной спортивной коррупции» прокуратура Парижа открыла в октябре прошлого года. Тогда об этом сообщали немецкое издание Die Welt и французская спортивная газета L'Équipe.

Тогда источник L'Équipe в SCCJ уточнил, что основные подозрения касаются россиянки, которая была на подаче, ее американская партнерша Мэдисон Бренгл «могла быть не вовлечена» в мошенническую схему.

26-летняя Яна Сизикова занимает 101-е место в парном рейтинге WTA и 765-е — в одиночном. Сумма призовых за всю ее карьеру составляет 170 тысяч евро.

Посольство России во Франции заявило в комментарии РБК, что находится в контакте с французскими властями и с семьей задержанной и намерено предпринять действия по защите прав и интересов Сизиковой.

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