День взятия Бастилии 2021: в Париже объявили программу военного парада 14 июля

Национальный праздник Франции 14 июля в этом году планируют провести в обычном формате — с традиционным военным парадом на Елисейских полях. Год назад из-за санитарных ограничений парад по случаю очередной годовщины взятия Бастилии заменили воинской церемонией на площади Согласия. В этот раз ситуация «должна позволить вернуться к классическому формату, с красочным 14 июля на Елисейских полях», — заявил 4 июня военный губернатор Парижа Кристоф Абад, представляя программу парада.

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Национальный праздник Франции 14 июля в 2020 году прошел без военного парада на Елисейских полях впервые после окончания Второй мировой войны. В прошлый раз власти ограничились воинской церемонией на площади Согласия, на которую публика не была допущена. Смотр войск, проведенный президентом Франции, а также авиационный парад французы были вынуждены смотреть только в прямой телевизионной трансляции.

В этот раз страна готовится отметить годовщину взятия Бастилии вскоре после запланированной отмены наиболее строгих санитарных ограничений. Так, 30 июня в стране должен быть полностью отменен комендантский час.

«Сегодня мы находимся в довольно благоприятной ситуации выхода из санитарного кризиса. Если такая (положительная) динамика сохранится, это позволит нам вернуться к классическому формату, с красочным 14 июля на Елисейских полях», — заявил на специальной пресс-конференции военный губернатор Парижа Кристоф Абад. 4 июня генерал представил программу традиционного парада.

Парад под девизом «Завоевать будущее»

В этот раз власти планируют провести праздник в привычном режиме — с публикой вдоль Елисейских полей и зрителями на трибунах, расположенных у площади Согласия. Число приглашенных в этом году должно быть порядка 25 тысяч. Единственное ограничение: трибуны со стоячими местами будут заполнены из расчета 4 м² на человека.

В военном параде примут участие 5000 военных, 220 единиц техники, 96 самолетов и вертолетов, а также 200 всадников Республиканской гвардии.

Тема военного парада на Елисейских полях в 2021 году — «Завоевать будущее». Как пояснил генерал Кристоф Абад, у этого лозунга двойное символическое значение: он отсылает к «способности нации преодолеть трудности, связанные с санитарным кризисом», а также отмечает растущие вызовы, стоящие перед французской армией.

Праздничное военное действо продлится около двух часов и завершится выступлением хора из 120 юных участников: учеников военных лицеев и тех, кто проходит гражданскую или добровольную военную службу.

Почетные участники парада

По традиции особая честь на параде будет отдана избранным подразделениям. В этом году это, например, силы специального назначения «Такуба», которые участвуют в борьбе с террористическими группировками в регионе Мали. Инициатором создания этих сил была Франция, чей 5-тысячный контингент размещен в Мали. В составе сил «Такуба» — спецназовцы еще из семи стран ЕС (Бельгии, Италии, Португалии, Нидерландов, Швеции, Чехии и Эстонии).

Откроет парад сухопутных войск Чадский маршевый полк (Régiment de marche du Tchad), сформированный в годы Второй мировой войны в составе Свободных французских сил. Полк входил в легендарную 2-ю бронетанковую дивизию под командованием генерала Леклера, соратника Шарля де Голля. 80 лет назад — в марте 1941 года — прозвучала знаменитая во французской военной истории клятва, которую дали Филипп Леклер и его солдаты: Не сложим оружия до тех пор, пока французский флаг не будет развеваться над собором Страсбурга.

Подводники в пешем строю

Почетными участниками парада на Елисейских полях станут экипажи многоцелевым атомных подводных лодок ВМС Франции. Моряки вернувшейся из восьмимесячного похода в Индийском и Тихом океане АПЛ «Emeraude» (изумруд) пройдут по главному проспекту Парижа вместе с экипажем первой подлодки новейшей серии «Suffren» (поставлена на вооружение в конце 2020 года, будущей осенью отправится в свой первый дальний поход).

Новинки вооружений

Впервые французская армия покажет на параде 14 июля новый бронетранспортер Griffon, который поступает на вооружение в рамках программы модернизации сухопутных сил.

Впервые в авиационном параде примет участие новый легкий разведывательный самолет ALSP. Откроет воздушную часть парада традиционно элитная пилотажная группа французский ВВС Patrouille de France.

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