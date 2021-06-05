Российскую теннисистку Яну Сизикову отпустили после задержания в Париже

26-летняя российская теннисистка Яна Сизикова отпущена на свободу после предварительного задержания в Париже, куда она приехала на турнир «Ролан Гаррос». Россиянку задерживали по делу о мошенничестве из-за подозрения в том, что она могла умышленно проиграть гейм на прошлогоднем турнире.

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Как сообщает L'Équipe, Сизикову отпустили в пятницу вечером, 4 июня.

Россиянку задержали в четверг вечером по подозрению в совершении преступлений по статьям о «спортивной коррупции» и «мошенничестве в составе организованной группы».

После задержания Яну Сизикову поместили в камеру предварительного заключения в здании отдела уголовной полиции, который занимается расследованиями в сфере азартных игр и ставок (Service Central des Courses et Jeux (SCCJ)). Офис полиции находится в парижском пригороде Нантере.

Несмотря на то, что Сизикову отпустили, предварительное расследование продолжается, отмечает AFP.

«Яне Сизиковой совершенно не в чем себя обвинять, и она намерена дать все необходимые объяснения французским следователям», — заявил в пятницу ее адвокат Фредерик Бело.

«Прокурор, учитывая то, что она сказала, посчитал, что нет достаточно уважительных причин, чтобы её удерживать под стражей ещё 24 часа. Ей вернули паспорта… В отношение неё не установлен судебный контроль. Полицейские ей сказали при её освобождении, что это был всего лишь разговор... Она свободна в том, чтобы покинуть территорию Франции», — цитирует адвоката агентство «РИА Новости». Агентство также передало его слова о том, что россиянка в ближайшие дни собирается подать жалобу на клевету в отношении неё в прокуратуру Нантера.

Дело, по которому задерживали Сизикову, касается прошлогоднего турнира «Ролан Гаррос», где россиянка в паре с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынкам Андреа Миту и Патриции Марии. Румынские теннисистки предсказуемо выиграли матч (7–6, 6–4), будучи фаворитками. Но уголовную полицию SCCJ заинтересовал пятый гейм второго сета. Как пишет Le Parisien, на победу румынок именно в этом гейме в букмекерских конторах в разных странах поставили сотни тысяч евро.

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