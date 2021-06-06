Россиянка Павлюченкова обыграла белоруску Азаренко и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Анастасия Павлюченкова после победы.
Анастасия Павлюченкова после победы. AP - Thibault Camus
RFI
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (31-я ракетка мира) обыграла белоруску Викторию Азаренко (15-я) и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

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Проиграв первый сет в упорной борьбе, россиянка достаточно уверенно взяла два следующих. Встреча закончилась со счетом 5:7, 6:3, 6:2 и продлилась 2 часа 9 минут.

В четвертьфинале 29-летняя Павлюченкова сыграет с победителем матча, в котором встречаются американка Серена Уильямс (8) и Елена Рыбакина (22, Казахстан).

Финал женского турнира в одиночном женском разряде пройдет в субботу, 12 мая.

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