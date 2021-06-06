Россиянка Павлюченкова обыграла белоруску Азаренко и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (31-я ракетка мира) обыграла белоруску Викторию Азаренко (15-я) и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

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Проиграв первый сет в упорной борьбе, россиянка достаточно уверенно взяла два следующих. Встреча закончилась со счетом 5:7, 6:3, 6:2 и продлилась 2 часа 9 минут.

Turning back the clock ⏰@nastiapav storms back to defeat Azarenka 5-7, 6-3, 6-2 and reach the quarters at #RolandGarros for the first time in a decade! 👏 pic.twitter.com/gpY9hnmYT1 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2021

В четвертьфинале 29-летняя Павлюченкова сыграет с победителем матча, в котором встречаются американка Серена Уильямс (8) и Елена Рыбакина (22, Казахстан).

Финал женского турнира в одиночном женском разряде пройдет в субботу, 12 мая.

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