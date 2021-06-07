В Париже начался процесс по делу о теракте с убийством полицейского на Елисейских полях в 2017 году

Погибший на Елисейских полях 20 апреля 2017 года полицейский Ксавье Жюжеле был посмертно награжден орденом Почетного Легиона, ему было присвоено звание капитана полиции.

Четверо обвиняемых предстали в Париже перед судом по делу об убийстве полицейского Ксавье Жюжеле на Елисейских полях 20 апреля 2017 года. Нападавший Карим Шёрфи был застрелен стражами порядка на месте преступления. Ответственность за теракт, совершенный за три дня до первого тура выборов президента, взяла на себя группировка ИГ. На скамье подсудимых оказались те, кого следствие считает причастными к продаже оружия террористу. Процесс проходит с 7 по 18 июня.

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20 апреля 2017 года Карим Шёрфи (Karim Cheurfi) открыл огонь из автомата Калашникова по полицейскому фургону на Елисейских полях. За рулем фургона находился полицейский Ксавье Жюжеле (Xavier Jugelé), он был убит двумя выстрелами. Двое полицейских и туристка из Германии получили ранения в этом нападении. 39-летний Шёрфи был застрелен стражами порядка на месте преступления. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».

В этот понедельник, 7 июня, перед специальным судом по делам о терроризме предстал 31-летний Нурредин Аллам (Nourredine Allam). Его обвиняют в том, что он продал Кариму Шёрфи автомат Калашникова, использованный для совершения теракта. Алламу предъявлено обвинение по статье об участии в преступном сообществе террористического характера. Остальные трое подсудимых обвиняются по не связанным с терроризмом статьям о незаконном хранении или передаче оружия.

В первый день процесса главный обвиняемый Нурредин Аллам заявил о своей невиновности и непричастности к продаже автомата Кариму Шёрфи. Как отмечает AFP, показания на него в ходе следствия дали двое других подсудимых.

Адвокат Аллама Кларис Сер категорически отвергла обвинение по статье о терроризме, утверждая, что ее подзащитный не имеет никакого отношения к радикальному исламизму. В «послужном списке» Аллама — 19 судебных приговоров, вынесенных в период с 2004 по 2013 годы по уголовным статьям.

Адвокат Кларис Сер также заявила журналистам в первый день процесса о том, что трагедии на Елисейских полях четыре года назад можно было избежать. Она напомнила, что тогда в отношении Карима Шёрфи проводилась доследственная проверка по подозрению в подготовке к преступлению. В конце 2016 года сигналы о преступных намерениях Шёрфи поступили в комиссариаты Марселя и парижского пригорода Монфермей. В конце февраля 2017 года Шёрфи был задержан, но затем отпущен на свободу.

Председатель суда Лоран Равио напомнил на первом судебном заседании 7 июня о том, что в 2005 году Карима Шёрфи приговорили к 15 годам лишения свободы за покушение на убийство представителя власти, а его «ненависть к полицейским» была известна правоохранительным органам.

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