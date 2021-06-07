Французский антимонопольный регулятор оштрафовал корпорацию Google на 220 млн евро

Французский антимонопольный регулятор (L'Autorité française de la Concurrence) оштрафовала корпорацию Google на 220 млн евро. Об этом сообщается в публикации на сайте регулятора, сделанной в понедельник, 7 июня.

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Проверка проводилась после того, как в антимонопольную службу обратились медиагруппы News Corp, Le Figaro et Rossel La Voix.

В службе установили, что компания Google злоупотребила доминирующим положением на рынке рекламных серверов для редакторов сайтов и мобильных приложений и активней продвигала собственные технологии Google Ad Manager на рекламном сервере DFP и платформе SSP AdX. Стратегия Google причинила ущерб конкурентам корпорации — разработчикам и редакторам сайтов и приложений. Понесли убытки и медиагруппы, экономическое положение которых и так становится все более шатким по мере снижения объемов продаж бумажных изданий, а соответственно и доходов от размещенной в них рекламы.

В пресс-релизе регулятора отмечается, что в Google не стали отрицать вину и предложили скорректировать работу своих сервисов. Глава французского ведомства Изабель да Сильва назвала решение о штрафе Google важным прецедентом. «Это первое в мире решение по вопросу алгоритмически сложных торгов, определяющих, как функционирует и показывается реклама», — заявила она.

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