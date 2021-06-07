ЭКО для всех: парламент Франции в третий раз приступил к обсуждению закона о биоэтике

Законопроект о биоэтике с его главным положением о праве на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) для одиноких женщин и лесбийских пар поступил на рассмотрение парламента Франции в третьем чтении. 7 июня Национальное собрание начало в третий раз обсуждать законопроект, представленный еще осенью 2019 года. Расширение права на вспомогательные репродуктивные технологии AFP называет «первой и, возможно, последней» большой реформой пятилетки президента Эмманюэля Макрона в сфере модернизации общественных отношений.

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Министры правительства, представляющие реформу, выразили надежду на то, что в июле законопроект, вызвавший продолжительные парламентские дебаты, будет наконец одобрен парламентом. Нижняя палата — Национальное собрание — будет обсуждать законодательную инициативу до пятницы, 11 июня. 24 июня текст поступит на обсуждение верхней палаты — Сената.

Право на ЭКО для одиноких женщин и лесбийских пар было одним из предвыборных обещаний Эмманюэля Макрона во время кампании 2017 года. AFP напоминает, что, согласно последним опросам, большинство французов поддерживает расширение этого права, которое пока имеют лишь гетеросексуальные пары. Согласно опросу института IFOP, реформу одобряет 67% французов.

Законопроект был представлен еще осенью 2019 года. Год назад Сенат, большинство в котором составляет правая оппозиция, сперва поддержал главную меру закона о биоэтике (право одиноких женщин и лесбийских пар на использование вспомогательных репродуктивных технологий). Сенаторы, правда, проголосовали против оплаты такой процедуры системой обязательного медицинского страхования (как это предусмотрено для гетеросексуальных пар). Во втором чтении Сенат вовсе отклонил центральную меру законопроекта. Поскольку верхняя и нижняя палаты не пришли к компромиссному варианту текста, понадобилось новое рассмотрение законопроекта.

В Национальном собрании к законопроекту подано более 1500 поправок. Две трети из них внесла правая оппозиция. 80 депутатов от правой партии «Республиканцы» в открытом письме, опубликованном в католической газете La Croix, осудили исполнительную власти за «катастрофическое отсутствие понимания приоритетов и ответственности». Правая оппозиция обвиняет правительство в намерении «силой» провести законопроект о биоэтике через парламент, вместо того чтобы провести в обществе «настоящие демократические дебаты» по сложным проблемам, затронутым реформой.

Активными противниками законопроекта о биоэтике выступают ассоциации, защищающие традиционные семейные ценности. Объединение La Manif pour tous («Манифестация для всех»), возникшее еще в знак протеста против легализации во Франции однополых браков в 2013 году, в этот понедельник и вторник проводит свои акции перед зданием Национального собрания Франции в Париже. Активисты неоднократно протестовали против законопроекта о биоэтике под лозунгом «Свобода, равенство, отцовство». La Manif pour tous заявляет, что выступает «в защиту равенства прав всех детей, начиная с права ребенка иметь мать и отца». Кроме того, противники закона о биоэтике опасаются, что он откроет дорогу суррогатному материнству, запрещенному во Франции.

Помимо права на ЭКО для одиноких женщин и лесбийских пар, законопроект о биоэтике регулирует сложные вопросы, связанные с исследованиями стволовых клеток, донорством органов, консервацией гамет, а также правил установления родства детей с родителями для записи в актах гражданского состояния.

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