Пощечина под монархистский лозунг: напавший на президента Франции задержан

Президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощечину во время визита в департамент Дром на юго-востоке страны. Во вторник, 8 июня, прибывший с визитом глава государства вышел к толпе местных жителей, чтобы поприветствовать их, а один из присутствовавших, которому президент пожал руку, нанес Макрону удар по щеке, выкрикнув монархистский лозунг. Все политические силы страны единодушно осудили нападение на президента.

Реклама Читать далее

Видеоролик с инцидентом распространился в социальных сетях. Его подлинность была подтверждена администрацией президента Франции, уточняет AFP. На записи видно, что Эмманюэль Макрон подходит к толпе граждан, ожидающих за металлическим ограждением. Затем президент в знак приветствия берет одного из мужчин за руку, а тот в свою очередь наносит главе государства удар по лицу, охрана немедленно реагирует. В окружении президента назвали инцидент «попыткой дать пощечину». При этом мужчина выкрикивал монархические лозунги «Монжуа Сен-Дени!» («Montjoie, Saint-Denis», военный клич французов в Средние века и девиз королей Франции, отсылка к Св. Дионисию) и «долой Макронию!» («à bas la Macronie»). К месту происшествия подбегает охрана, президента отводят от заграждения.

"Montjoie Saint-Denis, à bas la Macronie" : alors qu’il était en déplacement dans la Drôme, le président français Emmanuel #Macron 🇫🇷 a été giflé par un homme. Deux personnes ont été interpellées pic.twitter.com/YiAZSSaIA7 — FRANCE 24 Français (@France24_fr) June 8, 2021

Как сообщают СМИ, по итогам инцидента на месте происшествия были задержаны двое, включая того, кто попытался ударить президента.

Эмманюэль Макрон прибыл в департамент Дром в рамках большого политического турне по стране. Он начал визит с посещения лицея гостиничного бизнеса, после провел небольшую пресс-конференцию, на которой призвал к миролюбию и спокойствию в обществе. Затем президент направлялся в центр города на обед, однако решил выйти немного раньше места назначения, чтобы пообщаться с гражданами.

«Крайне правые монархисты»

Все политические силы страны осудили нападение на президента. Премьер-министр Франции Жан Кастекс выступил в Национальном собрании перед депутатами и высказался в том духе, что ответ на подобное должен быть дан на республиканском уровне, ибо «это касается нас всех, самих основ нашей демократии». «Политика никогда не может быть насилием, словесной агрессией и тем более физической агрессией», отметил премьер.

Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подчеркнула, что, хоть она и является «первой политической противницей» Эмманюэля Макрона, однако считает применение насилия в отношении президента «недопустимым и заслуживающим глубокого порицания в демократии поведением». «С ним можно бороться политически, но никак не позволять себе какие-либо жесты или насилие в его сторону», — заявила Ле Пен.

Лидер крайне левой партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон также заверил президента Макрона в своей поддержке, написав об этом в твиттере. «Теперь вы начинаете понимать, что сторонники насилия переходят к действиям», — написал он.

Среди лиц, выразивших поддержку президенту и осудивших действия мужчины, соратник Меланшона, депутат Национального собрания Эрик Кокрель. Он сообщил, что на него тоже напал человек, кричавший такой же лозунг, и это был сторонник крайне правых монархистов. «Этот лозунг, произнесенный перед пощечиной Макрону, мне знаком. Крайне правая монархисткая группировка Action Française напала на меня в начале моего мандата с тем же криком», написал Эрик Кокрель в твиттере. Он выступил с призывом провести 12 июня республиканский марш против крайне правых.

C’est exactement sous ce slogan que j’ai été également agressé par des militants de l’Action Française il y a quelques années, un groupuscule royaliste également.



Agissons : le 12, tous dans la rue contre l’extrême-droite — Eric Coquerel (@ericcoquerel) June 8, 2021

Инцидент в департаменте Дром — не первая конфронтация подобного рода, в которой оказываются первые лица Франции. В 2016 году противники изменений в рабочем законодательстве во время визита Эмманюэля Макрона, занимавшего тогда пост министра экономики, в Монтрей, забросали его яйцами.

В 2002 году во время парада по случаю праздника 14 июля 25-летний Максим Брюнэри попытался совершить покушение на президента Жака Ширака, спрятав винтовку в чехол от гитары. Его приговорили к тюремному заключению, на свободу он вышел в 2009 году. Свой поступок он объяснил желанием сделать что-либо историческое.

В апреле 2002 года выдвинувший свою кандидатуру на президентские выборы премьер-министр Лионель Жоспен прибыл с визитом в Ренн, где двое молодых людей облили его кетчупом.

Неоднократно в ситуации подобной конфронтации оказывался и Николя Саркози. В 2011 году мужчина схватил за пиджак президента, приветствовавшего стоящих за ограждением людей. Его приговорили к шести месяцам условно. В 2010 году Саркози вступил в грубую словесную перепалку с молодым жителем департамента Сена-Сен-Дени, а в 2007 — с моряками в бретонском департаменте Финистер. Мужчина из Сены-Сен-Дени был задержан, ему назначили 35 часов обязательных работ. Моряки наказание не понесли.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться