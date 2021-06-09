Во Франции с 9 июня вступили в силу новые карантинные послабления

Во Франции 9 июня начинается новый этап снятия карантинных ограничений. Комендантский час сдвигается с 21 часа на одиннадцать часов вечера, начинают работу фитнес-центры и парки аттракционов, Франция снова открывается для туристов, однако при соблюдении определенных условий. Ношение масок в общественных пространствах и соблюдение дистанции остается в силе.

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Французские власти придерживаются объявленного 30 апреля президентом Эмманюэлем Макроном плана выхода из карантина и снимают, начиная с 9 июня, ряд ограничений. Самым заметным для французов станет перенос комендантского часа, который теперь будет начинаться не в 21 час, а в 23 часа. Полностью комендантский час планируется отменить 30 июня.

Начиная с 9 июня перестает также действовать правило о заполняемости летних террас баров и ресторанов, которые до сегодняшнего дня имели право принимать не более 50% от своей максимальной вместимости. Также с 9 июня рестораны и бары смогут обслуживать посетителей не только на уличных террасах, но и во внутренних залах. Однако по-прежнему сохраняется правило не более шести человек за одним столиком.

Помимо баров и ресторанов увеличивается пропускная способность магазинов и торговых центров, музеев, театров и кинотеатров, открываются спортивные центры, бассейны, снова разрешаются «контактные» виды спорта на открытом воздухе, возобновляют работу парки аттракционов, вводятся послабления для религиозных церемоний, свадеб и похорон.

Для проведения мероприятий с числом посетителей более тысячи человек обязательным условием будет наличие «санитарного пропуска» у каждого участника. В этом документе содержится информация о пройденной вакцинации или наличии отрицательного ПЦР-теста. Правительство также отменяет требование для предприятий о 100% удаленной работе.

Наконец, Франция открывается для туристов. Правда, желающих посетить страну ждет ряд ограничений. Правительство поделило все страны мира на три группы, в зависимости от темпов распространения эпидемии.

Туристам из стран «зеленой» зоны (страны ЕС, Австралия и некоторые другие) потребуется предоставить прививочный сертификат или справку об отрицательном ПЦР-тесте. Для приезжающих из стран «оранжевой» зоны (в частности, Россия, Украина и другие страны постсоветского пространства) прививочный сертификат является обязательным, а въезжающие из «красной» зоны (Индия, ЮАР, страны Южной Америки) должны будут еще пройти 10-дневный карантин.

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