За пощечину президенту 28-летнего француза приговорили к четырем месяцам заключения

За пощечину, нанесенную президенту Франции во время встречи с гражданами, 28-летний француз Дамьен Тарель приговорен к четырем месяцам реального срока лишения свободы с взятием под стражу в зале суда. Приговор вынес в четверг, 10 июня, суд Валанса, административного центра департамента Дром, где двумя днями ранее произошел скандальный инцидент. Прокуратура запрашивала полтора года тюрьмы.

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Дамьена Тареля приговорили к четырем месяцам реального срока лишения свободы по статье о применении насилия к представителю власти. В решении суда говорится о наказании в полтора года (18 месяцев) заключения, из них 14 месяцев — условно. При этом, суд принял решение о немедленном взятии Тареля под стражу, выдав специальный ордер (mandat de dépôt).

Что касается «условной» части приговора, Тарелю назначен испытательный срок два года с обязательством работать или проходить профессиональную подготовку, а также наблюдаться у психолога. Суд ввел 5-летний запрет на владение оружием, запрет занимать государственные должности, а также лишил Тареля гражданских прав на 3 года.

На процессе в этот четверг обвинение запросило для 28-летнего француза полтора года заключения. Прокурор Алекс Перрен напомнил, что по статье обвинения (ст. 222-13 УК Франции) максимальное наказание составляет 3 года тюрьмы и штраф 45 000 евро. Пощечину, нанесенную президенту, обвинитель назвал «актом преднамеренного насилия». «Этот поступок совершенно недопустим», — подчеркнул Перрен, отметив в выходке Тареля «не просто желание ударить», но и «унизить» собеседника. Прокурор также указал на риск рецидива, с учетом «хладнокровной решимости», с которой действовал Тарель.

Во вторник в местечке Тен л’Эрмитаж департамента Дром Дамьен Тарель нанес пощечину президенту Эмманюэлю Макрону во время спонтанного выхода главы государства к согражданам, собравшимся его встречать в ходе поездки по регионам. Удар был нанесен в момент, когда Макрон пожимал руку Тарелю, который также выкрикнул монархический лозунг «Монжуа Сен-Дени!» («Montjoie, Saint-Denis», военный клич французов в Средние века и девиз королей Франции, отсылка к Св. Дионисию), а также слова «Долой Макронию!» («à bas la Macronie»).

Дамьен Тарель в суде

В этот четверг на заседании суда Дамьен Тарель признал вину, не стал скрывать политической подоплеки своего поступка, назвав его «импульсивным» и непредумышленным. Пощечину он назвал также «неконтролируемым действием», «достойным сожаления / прискорбным» («l'acte est regrettable»). Тарель заявил, что «ни в коем случае не собирался совершать» то, что сделал, и в другой раз не повторил бы такого поступка.

Подсудимый заявил о своем несогласии с политикой президента, а также о протесте против «несправедливости», которую «ощущают многие», в том числе участники протестного движения «желтых жилетов». По словам Тарель, протянутую ему президентом руку он расценил как «предвыборный жест», что якобы вызвало у него реакцию отторжения. По его словам, политика президента отражает «упадок» Франции. Самого себя подсудимый назвал «патриотом» и человеком, близким к правым политическим взглядам. Тарель также признался, что перед визитом Макрона собирался со своим другом совершить «что-то заметное» во время встречи, но потом «передумал».

Комментарий Макрона

Президент Франции призвал не преувеличивать инцидент двухдневной давности, назвал его «единичным» актом, но признал остроту проблемы насилия и ненависти в обществе. В этот четверг днем Эмманюэль Макрон дал телевизионное интервью во время посещения тренировочной базы сборной Франции по футболу. Президент отвечал на вопросы в прямом эфире (по времени интервью совпало с судом над Тарелем).

Говоря о «единичных» актах насилия, значения которых не нужно преувеличивать, Макрон указал на то, что само насилие в обществе не должно становится «обыденным». Он напомнил о домашнем насилии, а также о «привыкании к ненависти в социальных сетях». Эта ненависть «затем становится нормой, и это неприемлемо», — подчеркнул президент. Он также ответил на вопрос, почему лично не стал подавать жалобу в прокуратуру на выходку Тареля. «Этим сразу занялось правосудие, и, учитывая мою роль (главы государства), полагаю, что нужно было дать правосудию свершиться своим чередом», — сказал Макрон.

Сообщение прокуратуры перед заседанием суда

Дамьен Тарель был во вторник немедленно задержан жандармами на месте инцидента и помещен под стражу до судебного разбирательства. Правоохранители также задержали его знакомого Артюра С., который снял скандальную сцену на телефон и выложил ее в интернет.

Прокуратура сообщала, что оба задержанных, жители Сен-Валье вблизи Валанса (административный центр департамента Дром), ранее не попадали в поле зрения ни правоохранительных органов, ни спецслужб. В своей коммуне они являются членами общественной ассоциации, «связанной с боевыми искусствами, историей Средних веков, а также мира (японских комиксов) манга».

На допросе Дамьен Тарель признался, что нанес пощечину президенту и произнес слова осуждения его политики. Он сообщил, что поддерживал протестное движение «желтых жилетов», а также разделяет «традиционные политические убеждения правых и ультраправых», но не принадлежит к какой-либо партии и не является политическим активистом. Следствию Тарель заявил, что действовал «инстинктивно и необдуманно, чтобы выразить свое недовольство» политикой главы государства.

Прокуратура представила Тареля как человека «без определенных занятий», семейного и не имеющего детей. На суде обвиняемый рассказал, что, получив полное среднее образование (французский диплом бакалавра), сменил несколько мест работы. В последние два года Тарель не работал, жил на минимальное пособие в 500 евро и участвовал в создании и работе трех общественных ассоциаций (в том числе, объединения любителей средневековых боевых искусств).

«Сообщник» с красным знаменем

Задержанный вместе с ним Артюр С. признал, что находился на месте инцидента, но не участвовал в «нападении» на президента. Как сообщила прокуратура, при обыске у Артюра С. были найдены «старые книги о военном искусстве», а также экземпляр «Майн Кампф» Адольфа Гитлера. Среди имущества задержанного обнаружены «красный флаг с желтыми серпом и молотом и знамя русской революции», — отметила прокуратура.

После обыска Артюр С получил повестку на допрос в правоохранительные органы по делу о незаконном хранении оружия, найденного у него при обыске.

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