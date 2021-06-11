Убийство журналистов RFI: в Мали ликвидирован похититель Жислен Дюпон и Клода Верлона

Журналисты RFI Клод Верлон и Жислен Дюпон были похищены, а затем убиты в Мали 2 ноября 2013 года

Министерство обороны Франции в пятницу, 11 июня, официально подтвердило информацию об уничтожении в Мали Байе Аг Бакабо, которого считают ответственным за похищение и убийство в ноябре 2013 года сотрудников Международного французского радио RFI Жислен Дюпон и Клода Верлона.

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UPD Руководство корпорации французского иновещания France Médias Monde, в которую входит RFI, опубликовало заявление о том, что «принимает к сведению» сообщение Минобороны о ликвидации Байе Аг Бакабо. France Médias Monde «ожидает, что расследование», которое продолжается по уголовному делу об убийстве журналистов, полностью прояснит обстоятельства трагедии, приведет к аресту оставшихся членов преступной группы и их возможных сообщников, с тем чтобы они предстали перед судом.

Как отмечает французская редакция RFI, информация о ликвидации Байе Аг Бакабо (Baye Ag Bakabo) «циркулировала со среды, 9 июня, однако не получала официального подтверждения». «Несколько членов семьи Байе Аг Бакабо объявили о его смерти в социальных сетях, но ни командование операции “Бархан”, ни Елисейский дворец (администрация президента), к которым сразу обратились за комментарием, информацию не подтверждали», — отмечают наши коллеги из редакции вещания на французском языке.

В эту пятницу французское министерство обороны опубликовало специальное заявление, подтвердив ликвидацию Байе Аг Бакабо в ходе спецоперации, проведенной 5 июля.

«5 июня днем силы операции “Бархан” зафиксировали готовящееся нападение на опорный пункт ООН в Агельхоке на севере Мали. Тогда была начата силовая операция против вооруженной террористической группы, которая собиралась обстрелять из минометов позицию, занятую батальоном армии Чада из состава миротворческой миссии ООН в Мали МИНУСМА. В ходе этой операции были нейтрализованы четыре террориста. Среди них был опознан Байе Аг Бакабо, террорист, который, как считается, был ответственен за похищение и убийство журналистов RFI Жислен Дюпон и Клода Верлона в Кидале 2 ноября 2013 года».

Глава французского оборонного ведомства Флоранс Парли прокомментировала пресс-релиз в видеообращении.

Lutte contre le terrorisme au Sahel : suivez #EnDirect la déclaration de la ministre des Armées, @florence_parly#NotreDéfense https://t.co/KYOY9cXMRv — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) June 11, 2021

По информации RFI, Байе Аг Бакабо находился в населенном пункте Агельхок в течение недели, готовясь со своей группировкой совершить нападение на базу армии Мали. В этот момент французские силы получили приказ о его уничтожении. RFI сообщает, что в операции принимали участие подразделения французского спецназа, использовались также беспилотники.

Байе Аг Бакабо считался главой группы боевиков, которая в 2013 году похитила, а затем убила наших коллег Жислен Дюпон и Клода Верлона. Он, в частности, находился за рулем машины, использованной при похищении. В ней были найдены документы, удостоверяющие его личность, напоминает французская редакция RFI.

Группу Бакабо связывают с группировкой «Объединение за победу ислама и мусульман» (Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин, RVIM), в свою очередь связанной с «Аль-Каидой».

По информации RFI, в последние месяцы Бакабо была поручена ликвидация местных лидеров, заподозренных в сотрудничестве с французской антитеррористической операцией «Бархан». Зоной его перемещений был регион Кидала (север Мали) и южные районы Алжира. В октябре прошлого года он был замечен при освобождении в Мали французской заложницы Софи Петронен, местного политика Сумаила Сиссе и двух итальянских заложников. Их обменяли на 200 арестованных джихадистов, напоминает RFI.

Международное французское радио отмечает, что Байе Аг Бакабо оставался одним из двух выживших непосредственных участников похищения сотрудников RFI. Его показания (если бы он был взят живым) могли бы пролить свет на некоторые до сих пор не выясненные обстоятельства похищения, а также причины убийства наших коллег Жислен Дюпон и Клода Верлона.

2 ноября прошлого года, в седьмую годовщину трагедии, французская редакция RFI напоминала о ходе расследования и вопросах, которые остаются без ответа.

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