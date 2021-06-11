Франция высказалась по поводу причисления организаций Навального к «экстремистским»

Министерство иностранных дел Франции в пятницу, 11 июня, опубликовало заявление по поводу удержания под стражей Алексея Навального и причисления связанных с ним организаций к «экстремистским», а также по поводу ареста бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и преследования политика Дмитрия Гудкова.

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«Франция осуждает решение классифицировать движение Алексея Навального как „экстремистскую организацию“ (речь о ФБК — Прим. Ред.), что, в частности, помешает ему участвовать в общественной жизни и в парламентских выборах в сентябре», — заявил МИД Франции. И подчеркнул, что «это свидетельствует о дальнейшем сокращении государственных свобод в России и является частью усиливающихся репрессий против российских и иностранных неправительственных организаций, независимых СМИ и оппозиционных движений и деятелей».

МИД Франции подчеркнул: об усилении репрессий «свидетельствуют недавние случаи с бывшим исполнительным директором «Открытой России» Андреем Пивоваровым (арестован — Прим. Ред.) и бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым (после задержания и проведения у него обыска вынужден был уехать в Украину — Прим. Ред.).

«Франция (…) призывает Россию выполнять свои международные обязательства, в частности, в отношении соблюдения верховенства закона и основных прав. Франция также напоминает о своем требовании принять меры, обеспечивающие не только физическую неприкосновенность Алексея Навального, но и его освобождение», — отметило французское внешнеполитическое ведомство.

Накануне, 10 июня, Евросоюз, США и Великобритания осудили признание сторонников Навального «экстремистами».

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