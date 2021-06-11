Президент Макрон объявил о смене формата и стратегии операции Франции в регионе Мали

Президент Эмманюэль Макрон намерен глубоко «трансформировать» французское военное присутствие в регионе Сахеля, в Мали и соседних странах. Об этом он объявил в четверг, 10 июня, на пресс-конференции перед саммитом G7. Трансформация означает сокращение численности французских войск в регионе и «завершение операции “Бархан” как военной операции за рубежом» (самой крупной сегодня зарубежной военной операции Франции). Борьбу с террористическими группировками, по замыслу Парижа, продолжит международный альянс государств региона и Евросоюза.

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«Форма нашего присутствия» в регионе Мали «больше не соответствует реальности боевых действий», — заявил президент Макрон. Это заявление, сделанное в четверг вечером на пресс-конференции перед саммитом «Большой семерки», не означает, что Франция уходит из региона, она лишь намерена сократить там свое военное присутствие, отмечает французская редакция RFI.

Эммануэль Макрон пояснил, что в регионе Мали останется «несколько сотен французских солдат» (сейчас их 5100). Он также сообщил о возможной ликвидации некоторых баз французской армии, не уточнив, каких именно.

Масштабная операция французской армии в Мали (под кодовым названием «Сервал») началась в январе 2013 года. Войска были введены президентом Франсуа Олландом для освобождения севера страны от захвативших его группировок, угрожавших взять под контроль столицу Бамако. С июля 2014 года французское военное присутствие сохранилось в рамках антитеррористической операции «Бархан» — с зоной действия в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере. В этих операциях погибло более 50 французских военных.

Смена стратегии и задач

Изменить планируется, прежде всего, формат военного присутствия Франции. Идея состоит в том, чтобы сосредоточиться исключительно на борьбе с терроризмом и террористическими группировками, а не на обеспечении безопасности больших территорий, которые государствам региона не удается взять под собственный контроль.

Борьбу с терроризмом предстоит вести в рамках международного альянса. По словам Макрона, речь идет об альянсе, который сложился для проведения европейской операции «Такуба»: это объединение сил специального назначения стран ЕС было создано в марте 2020 года.

Французские военные операции "Бархан" покидают базу в Гао, на севере Мали, 9 июня 2021. Ротация подразделений проводится каждые 4 месяца. AP

Task Force Takuba сейчас насчитывает около 600 человек. Половину составляют спецназовцы из Франции, 140 военных направила Швеция, Эстония и Чехия перебросили в регион Мали несколько десятков бойцов спецназа. Италия пообещала усилить группу 200 военными, Дания направит около ста солдат. К участию в операции готовы также Бельгия, Нидерланды и Португалия, напоминает AFP. Группировка европейского спецназа «Такуба» «должна быть усилена», — заявил 10 июня президент Макрон. Франция останется основой этих сил, участвовать в которых смогут спецподразделения стран Африки и других зарубежных стран.

Военное присутствие Франции не может быть «вечным»

На пресс-конференции 10 июня Макрон объяснил, почему решил сейчас объявить о подобных изменениях. «Тут есть эффект усталости, истощения, — сказал президент, — а также общее ощущение, что мы теряем смысл того, ради чего мы здесь». Решение также во многом мотивировано позицией властей ряда стран региона.

«Я вынужден отметить, что во многих государствах региона руководители не приложили усилий для того, чтобы государство и его администрация вернулись в районы, которые были освобождены от террористов, — заявил Эммануэль Макрон. — Мы не можем обеспечивать безопасность районов, которые снова оказываются в ситуации полной дезорганизации из-за того, что государства решают не выполнять свои обязанности, это невозможно — или же такая работа не имеет конца (…) Роль Франции не может состоять в том, чтобы бесконечно подменять собой суверенные государства региона». «Длительное присутствие Франции в рамках военной операции не может заменить собой возвращение государства и его администрации, политическую стабильность, а также выбор суверенных государств», — подчеркнул Эмманюэль Макрон.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан также отмечал: «Франция не может вечно сохранять в Сахеле свое силовое присутствие — об этом было известно с самого начала. И очевидно, что сами африканцы должны нести ответственность за обеспечение безопасности своих стран».

В окружении главы государства RFI указали: «Продолжающуюся военную операцию, хотим мы этого или нет, начинают связывать с неудачами государств региона, которые нам неподконтрольны, но за которые, получается, мы должны нести ответственность».

Радикальное решение в условиях напряженности между Францией и Мали

Решение о глубокой трансформации формата французского военного присутствия является логичным результатом напряженности, существующей в отношениях между Парижем и Бамако, отмечает французская редакция RFI. Как только Франция — после второго за девять месяцев военного переворота — недавно объявила, что приостанавливает военное сотрудничество с Мали и совместные операции с малийской армией, дни операции «Бархан» были сочтены.

Франция потребовала от взявших власть военных и их лидера, полковника Ассими Гойты, разъяснений и гарантий, связанных с организацией переходного периода, сроками проведения новых выборов и передачи власти гражданскому руководству.

Президент Эмманюэль Макрон и глава МИД Жан-Ив Ле Дриан на французской базе в Мали 19 мая 2017. REUTERS - POOL New

Объяснений Франция потребовала также по поводу «неоднозначной позиции военных Мали в отношении возможных переговоров с террористическими группировками».

«Мы не можем страдать от двусмысленности, — заявил Макрон на пресс-конференции 10 июня. — Мы не можем проводить совместные операции с властями, которые решают вести переговоры с группами, которые, при этом, стреляют в наших солдат. Я не знаю, как объяснить родителям французского солдата, павшего на поле брани, что я посылаю его товарищей по оружию воевать вместе с армией, решившей вести переговоры с нападающими. Пока эта двусмысленность не будет полностью снята, я не могу возобновить совместные операции» с армией Мали.

Сроки неизвестны

Условия и сроки вывода значительной части контингента Франции остаются неизвестными. Они будут объявлены в ближайшие недели, указывает французское минобороны. Вначале до осени планируется оставить ряд передовых оперативных баз, в том числе на севере Мали. Затем численность контингента операции «Бархан» (сегодня это 5100 солдат) должна быть постепенно сокращена вдвое в течение года – полутора.

Многие детали еще предстоит уточнить. Неизвестно, например, отправят ли этим летом в Мали 30 новых бронетранспортеров Griffon. Число французских солдат, которые должны остаться на театре военных действий, пока не определено, сообщают в администрации президента Франции, гарантируя сохранение «значительного» военного присутствия.

Акценты во французской операции теперь смещаются на силы специального назначения, в том числе на отряд Sabre с его 350 спецназовцами, которые базируются в Буркина-Фасо. Их будет поддерживать европейский спецназ Takouba.

Французский военный в Мали © AFP/Daphné Benoît

Однако, как отмечают опрошенные RFI эксперты, у этих спецподразделений возникнет немало оперативно-тактических проблем. Они, например, не смогут использовать сеть оперативных баз армейской операции «Бархан» для работы на огромном, размером с Европу, театре военный действий. Проблему больших расстояний и быстроты переброски подразделений может усугубить и недостаток вертолетов в случае свертывания операции «Бархана». Наконец, если спецназ крайне эффективен в проведении секретных операций против террористических лидеров, он не в состоянии помешать джихадистским группировкам постоянно наносить точечные удары в странах региона.

Французский военный патруль в Мали © AFP/Pascal Guyot

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