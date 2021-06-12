Бывший премьер Франции Франсуа Фийон выдвинут в совет директоров «Зарубежнефти»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выдвижении кандидатов для избрания в качестве представителей России в совет директоров и ревизионную комиссию компании «Зарубежнефть». Одним из кандидатов стал экс-глава правительства Франции Франсуа Фийон. Об этом в пятницу, 11 июня, написал «Коммерсантъ».

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Франсуа Фийон возглавлял правительство Франции в период президентства Николя Саркози с 2007 по 2012 год. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова именно в эти годы Фийон сблизился с Путиным, который с 2008 по 2012 год также находился на посту председателя правительства. «У них были достаточно интенсивные контакты, не один час они провели за переговорами. […] И, действительно, они поддерживают достаточно добрые отношения», — рассказывал Песков.

Французские СМИ неоднократно рассказывали о дружеских отношениях Фийона и российского президента Владимира Путина. Фийон с Путиным на «ты», их связывают давние и тесные связи. Фийон и Путин «по-настоящему уважают друг друга», — писал еженедельник L’Express. Уже после отставки с поста главы правительства российский лидер приглашал Фийона на свою подмосковную дачу. Также Фийон неоднократно ездил на Валдайский форум и другие устраиваемые российской властью мероприятия. Выступая в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме, Фийон назвал санкции против России «глупыми и незаконными».

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В комментарии Le Monde Франсуа Фийон подтвердил свое выдвижение в совет директоров «Зарубежнефти». «На сегодняшний день я покинул политическую сцену и развиваю активность в международном консалтинге. Я помогал многим европейским предприятиям в России в последние месяцы и мне предлагали войти в советы директоров нескольких российских компаний», — цитирует газета ответ. То, как в западной прессе описывают его отношение к России, Фийон назвал «карикатурным».

В 2020 году Фийона приговорили к пяти годам тюрьмы, в том числе трем годам условно, а также штрафу по делу о фиктивных рабочих местах его жены Пенелопы. Суд также лишил Фийона права занимать выборные должности в течение ближайших десяти лет. Защита обжаловала приговор. Апелляция назначена на ноябрь 2021 года.

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Работу в российских компаниях получили и другие европейские друзья Владимира Путина после завершения политической карьеры у себя на родине. В начале июня в совет директоров «Роснефти» вошла экс-глава МИД Австрии Карин Кнайссль, к которой Путин лично прилетал на свадьбу. А председателем совета директоров «Роснефти» уже долгие годы является бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Акционерное общество «Зарубежнефть» — российский государственный нефтегазовый холдинг, занимающийся разведкой, обустройством и эксплуатацией нефтегазовых месторождений в России и других странах мира, а также экспортно-импортными операциями по поставкам технологического оборудования.

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