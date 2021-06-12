Перед посольством России в Париже прошла акция протеста против бесчинств российских наемников в ЦАР

Акция перед российским посольством в Париже против российских наемников в ЦАР.

В Париже перед российским посольством прошла акция протеста против злоупотреблений российских наемников из группы Вагнера в Центральноафриканской республике. Об этом в субботу, 12 июня, сообщает корреспондент RFI.

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Несколько десятков человек собрались 12 июня перед посольством России в Париже, чтобы выразить свой протест против преступлений российских наемников из частной военной компании Вагнера в Центральноафриканской республике.

В заявлении организаторов акции сказано, что они выступают против российского вмешательства во внутриполитические дела ЦАР, а также осуждают кампанию дезинформации и очернения некоторыми мировыми СМИ ситуации в Центральноафриканской республике.

Как сообщает корреспондент RFI, участники держали плакаты «Нет нарушению основополагающих принципов прав человека», «Нет присутствию российских наемников ЦАР», «Да политическому диалогу», «Да международному расследованию преступлений, совершенных российскими наемниками».

31 марта эксперты ООН обвинили наемников из России, известных как «ЧВК Вагнера», в серьезных нарушениях прав человека в Центральноафриканской республике. «Недопустимо, что эти нарушения, по-видимому, не расследуются и никто не несет за них ответственность», — говорится в заявлении Рабочей группы ООН по вопросу об использовании наемников в ЦАР.

В начале мая RFI опубликовала собственное расследование, в котором приводятся конфиденциальные документы и свидетельства жертв, обвиняющих сотрудников частных российских военных компаний в причастности к внесудебным казням, арестам, пыткам, грабежам и изнасилованиям. Посольство РФ в Банги обвинило радиостанцию в распространении фейков.

Против усиления российского влияния в ЦАР выступает Франция. Президент Эмманюэль Макрон заявлял, что президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера является «заложником группы Вагнера», которая «захватывает (золотоносные) шахты и вместе с ними политическую систему» страны, играя на антифранцузских настроениях.

Официально в Москве признают присутствие в ЦАР 535 российских «инструкторов», направленных для обучения местной армии. 4 мая власти ЦАР уведомили Совет безопасности ООН о намерении принять дополнительно еще 600 «инструкторов» из России. По данным AFP, в ЦАР также находится 800 до двух тысяч наемников из России.

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