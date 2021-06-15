12 + Во Франции начали вакцинировать от ковида юные поколения

С 15 июня во Франции право на прививку от коронавируса получили юные жители страны 12 – 17 лет. Кампанию вакцинации было решено расширить на подростков в целях скорейшего достижения коллективного иммунитета. Как минимум одну дозу вакцины в стране получили уже две трети взрослых. Эпидемиологические показатели продолжают снижаться в ожидании отмены большинства санитарных ограничений с 30 июня.

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Со вторника во Франции кампания вакцинации от ковида расширена на подростков 12 – 17 лет. Всех людей старше 18 лет — без ограничений — прививают с 31 мая.

Прививку юные жители страны могут сделать с письменного разрешения обоих родителей и в присутствии хотя бы одного из них. Для вакцинации несовершеннолетних предусмотрен лишь один из четырех одобренных в ЕС препаратов — Pfizer/BioNTech (только эта вакцина пока разрешена в ЕС для применения у пациентов 12 – 17 лет; недавно заявку в Европейское агентство лекарственных средств EMA для применения своей вакцины в данной возрастной категории подала также компания Moderna). На прививку в самый первый день — вторник — записалось более 62 000 юных пациентов.

Прививать несовершеннолетних во Франции решено для максимально широкого охвата кампании вакцинации, скорейшего достижения коллективного иммунитета и победы над эпидемией. Риск перенести ковид в тяжелой форме у юных поколений существенно ниже, чем у старших возрастов, но переносчиками коронавируса они при этом остаются. Впрочем, как отмечает национальный координатор кампании вакцинации, профессор Ален Фишер, даже «минимальным» риском «не стоит пренебрегать».

Высший совет по здравоохранению (HAS) сообщал, что с начала эпидемии во Франции госпитализация понадобилась 4000 несовершеннолетних с коронавирусной инфекцией. 700 из них побывали в реанимации. В группе пациентов с ковидом 10 –19 лет зарегистрировано 9 смертей.

Сколько французов уже получили прививки?

По последним данным на 14 июня, во Франции сделано уже почти 45 миллионов прививок от коронавируса. Как минимум одну дозу вакцины получили без малого 30,5 миллионов человек. Это 45,5% всего населения страны, или 58% совершеннолетних.

Двумя дозами привиты 14,4 миллиона человек (21,4 % всего населения или 27,4 % взрослых).

Помимо требующих двух прививок препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca, во Франции применяется вакцина фирмы Janssen (Johnson & Johnson) с одной дозой по протоколу. Поэтому французский Минздрав сообщает, что полностью провакцинированными от ковида во Франции считаются более 16 миллионов человек. Ежедневно во Франции делают порядка 500 тысяч прививок.

Показатели эпидемии

Медицинская статистика пока подтверждает продолжение спада эпидемии. Некоторые показатели даже опустились на рекордно низкий уровень с осени прошлого года. Последние несколько дней в стране выявляют менее 5000 случаев заражения (на пике очередной волны эпидемии в апреле ежедневно выявляли в 6-7 раз больше зараженных).

Число заражений за последние семь дней на 100 тысяч населения — впервые с сентября прошлого года — опустилось ниже 100. Сейчас этот важный для эпидемиологов показатель упал до 43-х.

В госпитализации сейчас нуждается чуть больше 12 000 пациентов с ковидом (на пике в апреле в больницах находилось более 30 тысяч заболевших COVID-19). В тяжелом состоянии в реанимации находится чуть более 2000 пациентов с коронавирусом (в три раза меньше, чем во время апрельского пика).

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