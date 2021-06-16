Во Франции на этой неделе отменят ношение масок на улице и комендантский час

Во Франции с 17 июня отменят обязательной ношение масок на улице (за исключением очередей и других людных мест)

С четверга, 17 июня, во Франции ношение масок перестанет быть обязательным на улице (за некоторыми исключениями), а комендантский час отменят 20 июня, на десять дней ранее объявленного срока. Об этом в среду, 16 июня, сообщил премьер-министр Жан Кастекс.

Реклама Читать далее

«Ношение масок на открытом воздухе больше не будет обязательным, за исключением определенных обстоятельств, когда мы собираемся вместе, когда мы находимся в людном месте, в очереди, на рынке или на трибунах стадиона», — заявил Жан Кастекс.

Ношение масок остается обязательным в транспорте, в офисах, магазинах и в других закрытых помещениях, принимающих публику.

Сдвинули на более ранний срок и отмену комендантского часа, который действует во Франции с 11 вечера до 6 утра. Это ограничение снимут 20 июня, а не 30-го, как объявлялось в конце апреля.

Комендатский час действует во Франции с 30 октября 2020 года. Изначально он начинался в 9 вечера, к концу года начало передвинули на 8 вечера. С 16 января по 20 марта во Франции комендатский час вступал в силу с 6 вечера, затем его перенесли на 7 вечера, 19 мая — на 9 вечера, 9 июня — на 11 часов.

На санитарные послабления власти пошли в связи с «более быстрым, чем предполагалось», улучшением эпидобстановки. По данным на 15 июня, за сутки во Франции зафиксировали всего 3235 новых случаев заражения (против 30-35 тысяч на апрельском пике эпидемии).

Почти 31 млн жителей Франции уже получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Почти 17 млн человек полностью привиты или двумя, или одной дозой вакцин в тех случаях, когда это считается достаточным (например, для переболевших или привитых однокомпонентной вакциной Janssen). К концу августа 35 миллионов жителей страны должны быть полностью привиты, заявил премьер-министр Жан Кастекс.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться