«Мебельный шпионаж»: IKEA приговорили во Франции к миллионному штрафу

Дело о «шпионаже» за сотрудниками во французской IKEA началось в 2012 году с разоблачений, опубликованных в прессе.

Французский филиал компании IKEA приговорен к штрафу в один миллион евро по обвинению в создании системы слежения за сотрудниками и незаконного сбора их личной информации. К условным срокам и штрафам по итогам громкого процесса в суде Версаля 15 июня приговорены бывшие топ-менеджеры IKEA France, глава частного сыскного агентства, а также сотрудники полиции. Суд назначил более мягкие наказания, чем того требовала прокуратура, которая обвиняла IKEA в «массовой слежке» за работниками, считая процесс показательным в вопросе защиты частной жизни от вмешательства работодателей.

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15 июня исправительный суд Версаля вынес приговор в громком деле французского филиала мебельной компании IKEA. Знаменитую торговую сеть обвинили в создании системы незаконного сбора личной информации сотрудников, в том числе профсоюзных деятелей, а также кандидатов на вакансии и иногда даже клиентов. Руководители компании получали информацию об образе жизни, имуществе интересовавших их лиц, а также результаты их «пробивки» по закрытым базам французской полиции.

► Подробности уголовного дела IKEA France

В этом деле о «шпионаже» за сотрудниками суд приговорил IKEA France к штрафу в 1 миллион евро по статье о сокрытии незаконного сбора информации частного характера. Прокуратура настаивала на штрафе в 2 миллиона — при максимальном штрафе по статье €3,75 млн.

Помимо филиала мебельного гиганта (как юридического лица), в деле было порядка 15 обвиняемых. Они приговорены к условным срокам — от нескольких месяцев до двух лет и денежным штрафам в десятки тысяч евро.

Дело французской IKEA началось в 2012 году с разоблачений, опубликованных в прессе. События, с которыми разбирался суд Версаля, относятся к 2009 – 2012 годам, хотя прокуратура настаивала на том, что система слежения за сотрудниками действовала с начала 2000-х.

Бывший гендиректор IKEA France Жан-Луи Байо, один из создателей системы «шпионажа», получил 2 года условно и штраф 50 000 евро. Ключевой участник системы, экс-директор по безопасности IKEA France Жан-Франсуа Парис приговорен к полутора годам условно и к 10-тысячному штрафу.

Глава частного сыскного агентства Eirpace Жан-Пьер Фурес, который собирал для Париса и его руководства личные данные, получил условный 2-летний срок и штраф 20 тысяч. Фурес, бывший сотрудник полицейской разведки, пользовался своими связями в МВД для того, чтобы проверять «клиентов» по служебным базам данных полиции.

Из оказавшихся на скамье подсудимых четырех сотрудников полиции, к услугам которых прибегал Фурес, трое получили условные сроки по 6 месяцев за разглашение служебной информации.

Виновными суд также признал бывшего финансового директора IKEA France Дариуша Ришера (год условно, штраф 10 тысяч) и экс-директора кадровой службы Клэр Ери (штраф €5000).

В уголовном процессе по «делу IKEA» было 120 гражданских истцов (пострадавшие от шпионажа сотрудники фирмы и профсоюзы). Им присуждены компенсации за моральных ущерб и издержки в размере от 1000 до 10 000 евро. Адвокаты отметили агентству Reuters, что в этом вопросе компания отделалась весьма легким наказанием: истцы требовали в общей сложности 12 млн евро компенсаций, итоговая сумма составила порядка 100 тысяч.

Представители профсоюзов и их адвокаты заявили СМИ, что считают приговор суда недостаточно суровым. Штраф в 1 млн евро — не то наказание, которое заставит предприятие подобного размера изменить свои практики, сказал Reuters один из адвокатов, полагая, что в данном деле важен «символический» характер приговора. Этот вердикт «показывает, что работодатели не могу делать во Франции все, что им заблагорассудится», — цитирует AFP бывшую профсоюзную активистку, выступавшую на процессе.

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