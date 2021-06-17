Прокуратура запросила для Николя Саркози полгода тюрьмы по «делу Bygmalion»

В Париже на суде по делу о незаконном финансировании президентской кампании 2012 года обвинение потребовало для бывшего главы государства Николя Саркози шести месяцев реального срока заключения. В отношении 13-ти других подсудимых прокуроры запросили 17 июня условные сроки от полутора до четырех лет. Процесс по т.н. «делу Bygmalion» проходит в Париже с 20 мая.

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Почти месяц суд разбирал уголовное дело о превышении установленного законом лимита расходов на предвыборную президентскую кампанию Николя Саркози 2012 года, когда политик (безуспешно) пытался переизбраться на второй срок.

► Все подробности «дела Bygmalion»

По версии обвинения, на кампанию было потрачено почти вдвое больше средств, чем разрешено законом (почти 43 млн евро при пороге в 22 млн). Чтобы скрыть нарушение, правая партия Саркози «Союз за народное движение» (СНД / UMP, ныне — «Республиканцы») и пиар-фирма Bygmalion, которая занималась сопровождением кампании и организацией 44 предвыборных митингов, создали мошенническую схему. Часть расходов проводили по счетам, которые были выставлены СНД за проведение якобы сугубо партийных мероприятий. А 80% счетов за оказанные услуги исчезли вовсе, утверждает обвинение.

Помимо Саркози — на скамье подсудимых оказались еще 13 человек: бывшие руководители его предвыборного штаба и партии, а также топ-менеджеры фирмы Bygmalion.

В четверг, 17 июня, на процессе прокуратура потребовала для экс-президента наказания в виде года лишения свободы. Из них лишь половина условно. Саркози обвиняют по статье о незаконном финансировании предвыборной кампании (максимальное наказание — год тюрьмы и штраф 3750 евро).

Остальные подсудимые обвиняются по статьям о подлоге, растрате и мошенничестве. Для них прокуратура запросила условные сроки от полутора до четырех лет. Максимального (хоть и условного) срока — 4 года — обвинение запросило для главного администратора партии СНД Эрика Сезари. Три года условно — приговор, которого потребовали для Жерома Лаврийе, который был заместителем главы предвыборного штаба Саркози. Лаврийе — единственный, кто признал факт существования финансовой схемы для сокрытия завышенных расходов кампании. Руководителей фирмы Bygmalion, которые частично признали махинации с подложными счетами, прокуратура просит приговорить к полуторалетним условным срокам.

Николя Саркози выступил на суде несколько дней назад. Он категорически отрицал свою вину. Экс-президент утверждал, что не только не отдавал распоряжений о сокрытии нарушений, но и вообще был не в курсе финансовых вопросов кампании. Саркози также категорически не согласился с утверждением прокуратуры о том, что его кампания 2012 года проводилась без оглядки на потраченные средства с единственной целью — выиграть выборы любой (финансовой) ценой. Экс-президент заявлял, что его кампания-2012 ничем не отличалась от кампании 2007 года. Попутно он обвинил фирму Bygmalion в том, что с использованием подложных счетов и завышения стоимости услуг ее руководители, возможно, незаконно обогатились за счет правой партии СНД. Во всяком случае, деньги, полученные путем махинаций, не тратились на предвыборную кампанию, уверен Саркози.

Впрочем, факт превышения предвыборных расходов был установлен сразу после голосования 2012 года. Правда, выявленная тогда сумма нарушений составила чуть больше 360 тысяч евро. Из-за этого Саркози был лишен положенной по закону компенсации половины предвыборных расходов.

Необходимо отметить, что ни следствие, ни обвинение на процессе не утверждали, что Саркози был создателем, организатором или хотя бы участником незаконной финансовой схемы. Его назвали «выгодоприобретателем» мошеннических действий, которого предупреждали о риске превышения лимита расходов на кампанию, но который осознанно предпочел не обращать на это внимания.

В своей обвинительной речи прокурор отметил, что в ходе процесса суд услышал от 14 обвиняемых «почти столько же версий случившегося». Как отмечает AFP, разбирательства также не дали ответа на вопрос, кто же отдал распоряжение о ведении «двойной бухгалтерии» и использовании подложных счетов.

1 марта этого года Николя Саркози стал первым президентом Пятой Республики, который был приговорен к реальному сроку заключения. По так называемому «делу о прослушках» с обвинением в коррупции он был осужден на трехлетний срок, два из которых — условно. Экс-президент обжаловал приговор и ожидает рассмотрения дела в Апелляционном суде.

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