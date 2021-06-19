Во Франции не исключили обязательной вакцинации для персонала домов престарелых

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран выразил обеспокоенность в связи с тем, что среди сотрудников домов престарелых привитых меньше, чем в среднем среди взрослого населения. Веран не исключил, что вакцинация от коронавируса для них может стать обязательной.

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В интервью телеканалу BFM TV 17 июня Оливье Веран отметил, что среди работников домов престарелых доля привитых ниже, чем в целом среди взрослых людей по стране. По его словам, менее 60% сотрудников домов престарелых получили минимум одну дозу вакцины.

Если ситуация не изменится «к концу лета», для этой категории работников могут ввести обязательную вакцинацию. По словам Верана, на такой шаг власти могут пойти, «если будет распространяться какой-либо вариант вируса, или эпидемия возобновится в осенних условиях». «Мы не будем подвергать уязвимых пожилых людей такому риску», — заявил Оливье Веран.

Он отметил, что среди сотрудников больниц прививочная кампания идет в целом быстрее, чем среди работников домов престарелых.

По данным Национального агентства здравоохранения Франции, к 17 июня по меньшей мере одну дозу вакцины получили уже более 72% французских врачей. Для санитаров этот показатель составляет около 59%, а для персонала по уходу (aides-soignants) — 50%. Причем ведомство отмечает, что среди персонала по уходу прививочная кампания уже начинает «упираться в потолок», пишет Le Monde.

По данным министерства здравоохранения, во Франции уже более 31 миллиона и 436 тысяч человек (59% взрослого населения) получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Более 17 миллионов 398 тысяч человек (33% взрослого населения) — полностью привиты. Эти показатели среди людей старше 65 лет составляют 82% и 67% соответственно.

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