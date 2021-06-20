Первый тур выборов в советы регионов и департаментов Франции прошел при рекордно низкой явке

Во Франции первый тур выборов в советы регионов и департаментов прошел в воскресенье, 20 июня, при рекордно низкой явке избирателей. На участки, по результатам экзит-полов, пришли менее 35% из 48 миллионов французов, имеющих право голоса. По общему числу голосов во Франции лидируют правые «Республиканцы» и их союзники. Крайне правая партия Марин Ле Пен показала в национальном масштабе результат ниже ожидавшегося в предвыборных прогнозах. Второй тур голосования пройдет 27 июня.

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Согласно данным экзит-полов, по общему числу голосов на выборах лидируют французские правые — партия «Республиканцы» и их союзники, набирая 27-29% голосов. Крайне правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен получает порядка 19% — меньше, чем прогнозировали социологи в предвыборных оценках. Это меньше и результата крайне правых на предыдущих региональных выборах 2015 года, когда в первом туре они набрали 27,7% голосов.

Социалисты набирают 16,5 – 17,5%. Правящая президентская партия «Вперед, Республика!» (LREM), по оценкам, набирает 10 – 11%. Чуть выше результат «зеленых» из партии «Европа – Экология – Зеленые» — порядка 12 – 13% голосов избирателей. Результат крайне левой «Непокорной Франции» — порядка 4%.

По оценкам ведущих социологических институтов Франции, итоговая явка на воскресных двойных выборах — советов регионов и департаментов — составила от 31,4 до 33,9 % избирателей. Эти оценки были опубликованы в 20 часов вечера воскресенья, в момент закрытия всех избирательных участков.

Самой высокой стала явка на Корсике — более 44%, где жители выбирали единую ассамблею острова. Самая низкая явка была зафиксирована в восточном регионе Гранд-Эст — менее 30%. Низкой (порядка 33%) была явка в регионах Земли Луары (Pays de la Loire), Центр-Долина Луары, северном О-де-Франс, а также в Нормандии и регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.

Антирекорды прошлого

На предыдущих региональных выборах, проходивших в декабре 2015 года, в первом туре на участки пришло почти 50% избирателей. До сих пор рекордными по уровню неявки были выборы в советы регионов 2010 года: тогда в первом туре голосования приняли участие немногим более 46% французов, имевших право голоса.

Два предыдущих голосования за депутатов в советах департаментов проходили отдельно от выборов в регионах, но по уровню активности избирателей там наблюдалась схожая картина. В марте 2015 года на выборах в департаментах явка в первом туре чуть превысила 50%. В 2011 году немного преодолела отметку 44%.

Исторический рекорд неявки прогнозировали еще до закрытия избирательных участков — на основе промежуточных данных об активности избирателей на 12 и 17 часов. В полдень явка едва превысила 12% (на четыре пункта ниже, чем на предыдущих региональных выборах шесть лет назад). Данные на 17 часов были еще более тревожными: менее 27% избирателей, пришедших на участки (26,72%). В 2015 году в это же время явка превысила 43%, а в 2010-м году на региональных выборах приблизилась к 40-ка процентам избирателей.

France-Presse напоминает, что до сих пор самая «провальная» явка на всенародном голосовании (за исключением референдумов) была зафиксирована на выборах в Европарламент в 2009 году — 40,63%, а также во втором туре последних муниципальных выборов — июня 2020 года — 41,4%.

Абсолютный рекорд неявки — 69,8% — в истории Пятой Республики был установлен на референдуме 2000 года. Тогда в голосовании по вопросу о сокращении срока президентства с семи до пяти лет поучаствовали чуть более 30 процентов избирателей.

Репетиция перед выборами – 2022

Голосование местного значения с локальной повесткой политические партии тем не менее рассматривают как проверку сил перед решающей битвой на выборах президента и парламента в 2022 году. Основное внимание наблюдателей приковано к правящей партии «Вперед, Республика!» президента Эмманюэля Макрона и крайне правому «Национальному объединению» Марин Ле Пен. Правящая президентская партия впервые борется за места в советах регионов и департаментов. Политологи едины во мнении о том, что президентскому движению едва ли удастся получить большинство и «взять власть» в каком-либо регионе. «Национальное объединение» (бывший Нацфронт) надеется получить большинство в совете хотя бы одного французского региона — впервые в своей истории. Партия Марин Ле Пен подошла к нынешним выборам с относительно высоким рейтингом в ряде регионов.

Избирательный участок во Франции 20 июня 2021. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

Депутаты на 6 лет

Выборы в советы регионов и департаментов проходят во Франции раз в шесть лет. Правда, депутаты, избранные в этом году, получат — в исключительном порядке — семилетний мандат: следующие выборы должны были бы пройти в марте 2027 года, но, чтобы избежать их проведения одновременно с выборами президента Франции, было решено отложить голосование на год (март 2028-го).

Франция — страна советов

20 и 27 июня французы выбирают своих представителей в советы 12 регионов метрополии, в ассамблею Корсики, а также в советы заморских территорий (Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и острова Реюньон).

Выборы во французской метрополии также проходят в состав 92-х советов департаментов. Интересно, что этих советов меньше, чем самих департаментов из-за целого ряда исключений. Так, горсовет Парижа и совет агломерации Лиона избирают на муниципальных выборах, на Корсике (два департамента) выбирают лишь единую ассамблею, а в Эльзасе департаменты Верхний и Нижний Рейн с 1 января объединились, создав единый орган самоуправления.

Число депутатских мест

На региональных выборах на кону в общей сложности почти 1760 депутатских мест. Так, в совете парижского региона Иль-де-Франс 209 депутатов, в северном регионе О-де-Франс 170 избранников, в Провансе-Альпы-Лазурный берег 123 представителя, а в Бретани — 83. На выборах в советы департаментов кандидаты борются в общей сложности за более чем 4100 депутатских мест.

Голосование местного значения с локальной повесткой политические партии тем не менее рассматривают как проверку сил перед решающей битвой на выборах президента и парламента в 2022 году. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

Как выбирают советы регионов

На региональных выборах французы голосуют по смешанной системе за партийные списки (пропорциональная система) — в мажоритарной «премией» 25% мест в совете для обладателя первого места (как в первом, так и во втором туре). В каждом списке число кандидатов равно числу мест в совете. При составлении списков паритет мужчин и женщин обязателен: кандидаток и кандидатов должно быть равное число.

Списки составляют также с учетом числа департаментов в регионе, а также численности населения департаментов. В итоге департаменты с населением менее 100 тысяч человек должны быть представлены в совете региона не менее чем двумя депутатами. Более крупные департаменты должны получить не менее четырех мест.

Выборы могут пройти в один тур, если какому-либо списку удастся получить более 50% голосов. Эта партия получает в качестве «премии» 25% мест в совете. Остальные места распределяются пропорционально между всеми списками, набравшими не менее 5% голосов (в том числе списком-победителем).

Если никому не удается набрать абсолютное большинство голосов, проводится второй тур. В него выходят списки, набравшие не менее 10% голосов. Перед вторым туром возможно объединение списков. Участвовать в альянсах могут партии, преодолевшие 5-процентный барьер. По итогам второго тура «премию» в 25% мест получает список, занявший первое место. Остальные распределяются пропорционально между списками, получившими не менее 5% голосов.

Как выбирают советы департаментов

Советы департаментов выбирают по мажоритарной системе. С одной особенностью: в бюллетене значится не один кандидат, а два — женщина и мужчина. Это обеспечивает абсолютное равенство полов в составе совета. Реформа системы формирования депутатских собраний в департаментах, обеспечившая паритет мужчин и женщин, была проведена в 2013 году президентом Франсуа Олландом.

Победу уже в первом туре можно одержать, набрав более 50% голосов. Если никто не получает абсолютного большинства, во второй тур проходят пары кандидатов, набравшие не менее 12,5%. Для избрания в совет департамента во втором туре достаточно простого большинства голосов.

За что отвечают советы регионов и департаментов

Во Франции в компетенцию региональных советов входит разработка политики экономического развития подведомственной территории, помощь и субсидии предприятиям, а также профессиональное обучение и переобучение. Регионы также отвечают за организацию и развитие железнодорожного транспорта на своей территории (в сотрудничестве с Национальной компанией железных дорог SNCF). В их ведении — строительство и содержание зданий лицеев (старшие классы средней школы).

Департаменты отвечают за социальную политику и выплату значительного числа пособий (минимальные пособия безработным RSA, детские пособия, специальные выплаты пожилым и инвалидам). Советы департаментов также финансируют строительство ремонт и содержание зданий колледжей (средняя школа).

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