Выборы в советы регионов и департаментов Франции — главное

20 июня во Франции проходит первый тур выборов в советы регионов и департаментов. Голосование местного значения с локальной повесткой политические партии тем не менее рассматривают как проверку сил перед решающей битвой на выборах президента и парламента в 2022 году. Основное внимание наблюдателей приковано к правящей партии «Вперед, Республика!» президента Эмманюэля Макрона и крайне правому «Национальному объединению» Марин Ле Пен. Главное о французских выборах в регионах и департаментах 20 и 27 июня — в материале RFI.

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Основное внимание на «двойных выборах» выборах 20 и 27 июня приковано к голосованию за депутатов региональных советов. Здесь соревнование ведущих политических партий страны выражено наиболее отчетливо.

По итогам предыдущих выборов 2015 года 12 регионов метрополии «поделили» между собой традиционные политические силы — правые и левые. Правое большинство (партия «Республиканцы» или беспартийные правых взглядов) определяло политику в пяти регионах (в т.ч., в парижском регионе Иль-де Франс, северном О-де-Франс, южном Прованс-Альпы-Лазурный берег). Под контролем Социалистической партии были пять региональных советов (в т.ч., Окситания, Новая Аквитания, Бретань, Бургундия-Франш-Конте). В Нормандии большинство в совете составляли центристы.

Партия Макрона «Вперед, Республика!»

Правящая президентская партия впервые борется за места в советах регионов и департаментов. В региональные списки движения «Вперед, Республика!» (LREM) включены 15 министров правительства. Их участие в выборах — способ повысить рейтинг «молодой» партии, которой пока не удалось завоевать прочных позиций на местном уровне.

Впрочем, политологи едины во мнении о том, что президентскому движению едва ли удастся завоевать большинство («взять власть») в каком-либо регионе. Зато кандидаты LREM могут сыграть значимую роль при формировании коалиций перед вторым туром. Особенность французских региональных выборов в том, что лидерство в первом туре не гарантирует партийному списку окончательной победы (см. ниже). Решающую роль может сыграть альянс (слияние) «отстающих» списков или даже добровольный выход одной из партий из дальнейшей борьбы. В итоге большинство в совете региона может получить вовсе не лидер предвыборных опросов и победитель первого тура голосования.

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение»

Крайне правое «Национальное объединение» (бывший Нацфронт) надеется получить большинство в совете хотя бы одного французского региона — впервые в своей истории. Партия Марин Ле Пен подошла к нынешним выборам с относительно высоким рейтингом в ряде регионов.

В центре внимания — южный регион Прованс-Альпы-Лазурный берег, где список крайне правых возглавляет Тьерри Мариани, перешедший в «Национальное объединение» бывший правый политик и экс-министр в правительстве Николя Саркози (Мариани известен тесными связями с Москвой и многократными поездками в аннексированный Россией Крым). В регионе списку партии Ле Пен противостоит уходящее большинство правых «Республиканцев» во главе с Рено Мюзолье. Позиции крайне правых сильны также в восточном регионе Гранд-Эст и северном О-де-Франс.

Выборы с невысокой явкой

Социологи ожидают на выборах 20 июня крайне низкую явку избирателей на уровне 40%, суммирует французская редакция RFI данные нескольких предвыборных опросов. На прошлых выборах 2015 года в первом туре голосования в регионах и департаментах на участки пришла примерно половина избирателей. Для сравнения — на выборах президента Франции явка приближается обычно к 80% от числа зарегистрированных избирателей.

Социолог Селин Браконье отмечает в интервью RFI: «Неявка имеет тенденцию к росту на всех выборах в последние 20 лет, особенно явно это проявилось в 2017 году» (на выборах президента тогда явка составила менее 78 и 75%, а на выборах парламента рухнула до 49 и 43%). «Наблюдается недоверие к политике, все более выраженный скептицизм по отношению к идее о том, что политика может изменить жизнь людей», — отмечает Селин Браконье.

Депутаты на 6 лет

Выборы в советы регионов и департаментов проходят во Франции раз в шесть лет. Правда, депутаты, избранные в этом году, получат в — исключительном порядке — семилетний мандат: следующие выборы должны были бы пройти в марте 2027 года, но, чтобы избежать их проведения одновременно с выборами президента Франции, было решено отложить голосование на год (март 2028-го).

Франция — страна советов

Французы выбирают своих представителей в советы 12 регионов метрополии, в ассамблею Корсики, а также в советы заморских территорий (Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и острова Реюньон). Выборы также проходят во французской метрополии в состав 92-х советов департаментов. Интересно, что этих советов меньше, чем самих департаментов из-за целого ряда исключений. Так, горсовет Парижа и совет агломерации Лиона избирают на муниципальных выборах, на Корсике (два департамента) выбирают лишь единую ассамблею, а в Эльзасе департаменты Верхний и Нижний Рейн с 1 января объединились, создав единый орган самоуправления.

Число депутатских мест

На региональных выборах на кону в общей сложности почти 1760 депутатских мест. Так, в совете парижского региона Иль-де-Франс 209 депутатов, в северном регионе О-де-Франс 170 избранников, в Провансе-Альпы-Лазурный берег 123 представителя, а в Бретани — 83. На выборах в советы департаментов кандидаты борются в общей сложности за более чем 4100 депутатских мест.

Как выбирают советы регионов

На региональных выборах французы голосуют по смешанной системе за партийные списки (пропорциональная система) — в мажоритарной «премией» 25% мест в совете для обладателя первого места (как в первом, так и во втором туре). В каждом списке число кандидатов равно числу мест в совете. При составлении списков паритет мужчин и женщин обязателен: кандидаток и кандидатов должно быть равное число.

Списки составляют также с учетом числа департаментов в регионе, а также численности населения департаментов. В итоге департаменты с населением менее 100 тысяч человек должны быть представлены в совете региона не менее чем двумя депутатами. Более крупные департаменты должны получить не менее четырех мест.

Выборы могут пройти в один тур, если какому-либо списку удастся получить более 50% голосов. Эта партия получает в качестве «премии» 25% мест в совете. Остальные места распределяются пропорционально между всеми списками, набравшими не менее 5% голосов (в том числе списком-победителем).

Если никому не удается набрать абсолютное большинство голосов, проводится второй тур. В него выходят списки, набравшие не менее 10% голосов. Перед вторым туром возможно объединение списков. Участвовать в альянсах могут партии, преодолевшие 5-процентный барьер. По итогам второго тура «премию» в 25% мест получает список, занявший первое место. Остальные распределяются пропорционально между списками, получившими не менее 5% голосов.

Как выбирают советы департаментов

Советы департаментов выбирают по мажоритарной системе. С одной особенностью: в бюллетене значится не один кандидат, а два — женщина и мужчина. Это обеспечивает абсолютное равенство полов в составе совета. Реформа системы формирования депутатских собраний в департаментах, обеспечившая паритет мужчин и женщин, была проведена в 2013 году президентом Франсуа Олландом.

Победу уже в первом туре можно одержать, набрав более 50% голосов. Если никто не получает абсолютного большинства, во второй тур проходят пары кандидатов, набравшие не менее 12,5%. Для избрания в совет департамента во втором туре достаточно простого большинства голосов.

За что отвечают советы регионов и департаментов

Во Франции в компетенцию региональных советов входит разработка политики экономического развития подведомственной территории, помощь и субсидии предприятиям, а также профессиональное обучение и переобучение. Регионы также отвечают за организацию и развитие железнодорожного транспорта на своей территории (в сотрудничестве с Национальной компанией железных дорог SNCF). В их ведении — строительство и содержание зданий лицеев (старшие классы средней школы).

Департаменты отвечают за социальную политику и выплату значительного числа пособий (минимальные пособия безработным RSA, детские пособия, специальные выплаты пожилым и инвалидам). Советы департаментов также финансируют строительство ремонт и содержание зданий колледже (средняя школа).

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