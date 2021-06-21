Результаты Ле Пен удивили команду Макрона: итоги региональных выборов во Франции

Французские избиратели слабо голосовали за партию президента. На фото: Э.Макрон и Б.Макрон на участке в г. Лё-Туке. 20.06.2021

Французы прошли мимо урн: в первом туре выборов в советы регионов и департаментов — рекордная неявка и неожиданные результаты. При таком уровне участия граждан очень трудно прогнозировать даже исход второго тура, не то что делать выводы о том, как нынешнее голосование отражает взгляды французов на перспективы президентских выборов-2022. Хотя именно региональные выборы должны были бы стать «репетицией» президентских.

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Но о какой репетиции можно говорить, когда две трети избирателей не явились в «театры»*. И случилась худшая явка в истории Пятой республики (если говорить о выборах). Возможно, отсюда — достаточно неожиданные результаты. Особенно для крайне правой партии «Национальное объединение». Чьи результаты, как пишет Le Monde, удивили даже команду президента Макрона.

Социологи предрекали этой партии лидерство в 6 регионах из 13, а она выиграла лишь в одном — Прованс-Альпы-Лазурный берег (фр. PACA), где первым с результатом 36,38% пришел лепеновский кандидат Тьерри Мариани.

Тьерри Мариани и Марин Ле Пен. 17.06.2021 AFP - CHRISTOPHE SIMON

Впрочем, его главный конкурент Рено Мюзелье из правой партии «Республиканцы» отстал ненамного (31,9%).

Хуже, чем ожидались (хотя и ожидания были скромными) оказались и результаты президентской партии «Вперед, Республика!» (фр. LRM), преодолевшей 10-процентный барьер (что дает право на участие во втором туре) лишь в восьми регионах. Но и в них кандидаты LRM не имеет больших шансов даже на то, чтобы повлиять на результат кандидатов из других партий, — не то, что победить самим.

LRM объявила о «разочаровании» итогами первого тура, так же, как и Нацфронт.

Члены правой партии «Республиканцы» победили в трех регионах: Овернь-Рона-Альпы, Гранд-Эст, Пеи-де-ла-Луар (Земли Луары).

В северном регионе О-де-Франс и столичном Иль-де-Франс лидерами стали другие правые — Ксавье Бертран (41,39%) и Валери Пекресс (35,94%) соответственно. Первый — лидер собственного движения под названием Se battre pour vous! («Сражаться за вас!»), вторая возглавляет движение Libres («Свободные»). Первый в марте уже объявил, что будет кандидатом на президентских выборах-2022, вторая обещает дать окончательный ответ в ближайшее время.

Причем на нынешних выборах против Бертрана президент Макрон выставил своих политических «тяжеловесов» — пятерых членов правительства, включая очень известного министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти, отмечает Le Figaro. Не помогло.

«Бренд LRM — слабый. Мобилизует (избирателя) только имя президента», — заявил Le Monde один из министров, пожелавший сохранить анонимность.

Но пока LRM не спасло и то, что сам президент Макрон, начавший в июне турне по стране, в минувший четверг приезжал в О-де-Франс. Достаточно высокий президентский рейтинг не «передался» его молодой, созданной только в 2016 году, партии.

В этом смысле показателен пример столичного региона Иль-де-Франс, где кандидат LRM Лоран Сен-Мартен шел под слоганом «Я поддерживаю Эмманюэля Макрона, я голосую за Лорана Сен-Мартена!» и занял только четвертое место, набрав 11,76%.

На фоне слабых результатов макроновской партии политические позиции Ксавье Бертрана, чья кандидатура-2022 и без того всерьез волновала Елисейский дворец, после первого тура нынешних выборов несколько укрепились. Тем более, что и набрал он много — более 41%.

Ксавье Бертран (справа). 20.06.2021 AFP - FRANCOIS LO PRESTI

Центрист Эрве Морен победил в Нормандии.

Еще в четырех регионах победили левые: Новая Аквитания, Бретань, Бургундия—Франш-Конте и Окситация. К слову, все четверо — представители Соцпартии, о глубочайшем кризисе которой политологи и социологи говорят все последние годы.

В 12 из 13 регионах (исключение — PACA) победителями первого тура стали действующие их главы.

Но, повторимся, об истинных предпочтениях избирателей очень тяжело говорить, когда почти 67% французов (или 31 млн человек), имеющих право выбора, не пришли на участки.

Газета Le Monde связывает это не только с тем, что в последние годы уровень доверия граждан к политикам неуклонно падает, но и с тем, что после долгих карантинных ограничений французы решили сполна насладиться первым свободным (от комендантского часа) воскресеньем, и с тем, что многие люди за прошедшие после территориальной реформы страны шесть лет так и не успели осознать важность голосования на региональном уровне. Кроме того, избирателя «сбило с толку» проведение в один день и региональных выборов и выборов в департаментах. Ну, и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов опасения, связанные с коронавирусом.

Для того, чтобы привлечь избирателей на участки 27 июня, когда будет проходить второй тур, необходима энергичная агитационная кампания. При этом не факт, что правящей команде выгодна высокая явка.

В первом туре апатичность избирателей, вероятнее всего, нанесла наибольший урон партии Марин Ле Пен.

Согласно опросу, проведенному соцслужбой IFOP, на участки в первом туре не пришли 73% из тех, кто голосовал на последних президентских выборах за Ле Пен. И 60% из тех, кто голосовал за Макрона.

Впрочем, премьер-министр Франции Жан Кастекс все же обратился в этот понедельник к согражданам с «торжественным призывом» прийти на участки в ближайшее воскресенье, 27-го.

Faire gagner l’abstention, c’est faire perdre la démocratie.

Nous devons tous, collectivement, la combattre.

Ce n’est pas une formule mais une exigence républicaine.

Aujourd’hui, je lance un appel solennel à tous nos concitoyens, à vous toutes et tous : dimanche prochain, votez ! — Jean Castex (@JeanCASTEX) June 21, 2021

А пока низкая явка только укрепила замкнутый круг, губительный для демократии: чем меньшее число избирателей отдает свои голоса за представителей власти, тем меньше к ним доверия и уважения со стороны граждан; а чем меньше доверия и уважения, тем меньше желания идти на следующие выборы.

В связи с этим уровень явки 27 июня будет вызывать, пожалуй, не меньший интерес, чем имена победителей выборов.

Впрочем, российских наблюдателей должны чрезвычайно интересовать итоги голосования в регионе PACA: господин Мариани — известный организатор и участник пропагандистских поездок французских парламентариев в «посткрымскую» Россию и аннексированный Крым.

Шансы господина Мариани несколько снизились после того, как левый кандидат Жан-Лоран Фелизиа, набравший в первом туре почти 17%, объявил во второй половине дня в понедельник о том, что снимает свою кандидатуру для того, чтобы не дать победить представителю партии Ле Пен.

*К слову, о том, что выбирая за кого голосовать, они руководствовались проблемами национального уровня, объявили только 25 процентов избирателей (согласно данным опроса соцслужбы IFOP). В первую очередь люди оценивали работу действующих глав регионов.

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