Во Франции организаторам дискотек и музыкальных концертов разрешили возобновить работу

С 30 июня во Франции вновь разрешено проводить музыкальные концерты с продажей входных билетов без указания сидячих мест. А с 9 июля смогут наконец возобновить работу дискотеки. Эти решения, которых индустрия музыки и развлечений ожидала с марта 2020 года, были объявлены в понедельник, 21 июня, по итогам совещания в Елисейском дворце.

Реклама Читать далее

В день ежегодного Праздника музыки президент Эмманюэль Макрон принял в Елисейском дворце представителей концертной индустрии, а также отрасли, объединяющей дискотеки и ночные клубы.

По итогам совещания министр культуры Розлин Башло объявила о новых правилах, которые позволят с 30 июня возобновить во Франции проведение музыкальных концертов с продажей билетов без указания сидячих мест. На крытых площадках, в помещении, пока разрешено заполнять зал на 75% от его вместимости. На открытых площадках разрешено 100-процентное заполнение стоячих мест.

Санитарный сертификат, подтверждающий вакцинацию против ковида или отрицательный результат недавнего теста, будут требовать только на концертах с числом зрителей более 1000 человек, — сообщила министр культуры. На таких концертах ношение масок не будет обязательным, оно лишь рекомендовано.

Власти также согласовали с концертной отраслью возможность проводить экспресс-тесты на ковид при входе на мероприятия для тех, кто не имеет санитарного сертификата.

На концертах со стоячими местами для менее чем 1000 зрителей санитарный сертификат требовать не будут, но ношение масок там будет обязательным.

В конце мая в парижском спортивно-концертном комплексе Accor Arena (стадион Берси) провели тестовый музыкальный концерт с участием 5000 зрителей — с билетами без сидячих мест и без соблюдения норм дистанцирования.

В день ежегодного Праздника музыки - 21 июня - президент Эмманюэль Макрон принял в Елисейском дворце представителей концертной индустрии, а также отрасли, объединяющей дискотеки и ночные клубы. REUTERS - POOL

Во Франции концертные залы получили разрешение открыться после карантина с 19 мая. На первом этапе снятия ограничений им было разрешено заполнять лишь 35% сидячих мест, принимая не более 800 человек. С 9 июня максимально разрешенное число зрителей увеличили до 5000 — при заполнении 65% сидячих мест. Такие же правила действуют и для организаторов фестивалей на открытом воздухе. Согласно объявленному месяц назад плану, с 1 июля ограничения на число посадочных мест в залах планировалось снять вовсе, а на концерты с более чем 1000 зрителей пускать только при наличии санитарного сертификата.

До нынешнего понедельника крупнейшие концертные площадки Франции, принимающие зрителей на сидячих местах и без мест, оставались в неведении относительно сроков возобновления своей работы.

А теперь — дискотека!

После 15 месяцев простоя из-за эпидемии коронавируса право возобновить работу с 9 июля получили французские дискотеки и ночные клубы. Об этом после совещания у президента Макрона сообщил министр-делегат по делам малых и средних предприятий Ален Гризе.

Для них будут действовать те же правила, что и для музыкальных концертов со стоячими местами и танцполом. С 9 июля попасть на дискотеку можно будет только с санитарным сертификатом. Владельцам дискотек разрешено пока принимать в помещении лишь 75% от максимального числа посетителей. На открытых площадках разрешена 100-процентная заполняемость. Ношение масок рекомендовано, но необязательно.

Французские дискотеки и ночные клубы закрыли с начала пандемии еще в марте 2020 года. Из 1600 заведений страны через год 150 прекратили работу окончательно по финансово-экономическим причинам. Как напоминает AFP, в этой отрасли во Франции работает порядка 30 000 человек, ее годовой оборот составляет 1 миллиард евро.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться