Во Франции в сороковой раз проходит Праздник музыки. Из-за пандемии — без импровизированных уличных концертов

21 июня во Франции в сороковой раз проходит ежегодный Праздник музыки (Fête de la musique) — по всей стране пройдут живые концерты в самых разных музыкальных направлениях, которые устраивают как профессионалы, так и любители. В этом году из-за пандемии запрещены импровизированные уличные выступления — «душа» и особенность Праздника музыки, за которую его так любят. Правда, в последний момент власти все же разрешили «мини-концерты» в барах.

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Первый Праздник музыки состоялся во Франции 21 июня 1982 года — в день летнего солнцестояния. Идея принадлежит министерству культуры Франции, которое тогда возглавлял социалист Жак Ланг. Команда Жака Ланга решила устроить бесплатный фестиваль, открытый, с одной стороны, как для музыкантов-профессионалов, так и для любителей, а с другой стороны — для всех стилей музыки, без иерархии жанров. С 1985 года праздник музыки «шагнул» за рубеж.

В этот день музыка доносится буквально отовсюду: не только с концертных площадок, но и с площадей, из парков, баров и кафе. Причем это могут быть совершенно разные музыкальные стили. В большинстве случаев на концерты можно попасть бесплатно. Порой это просто импровизированные уличные выступления музыкантов-любителей, вокруг которых собираются зрители.

Так было до пандемии коронавируса. В прошлом году Праздник музыки прошел при жестких санитарных ограничениях, которые не всегда соблюдались. В Париже не обошлось без вмешательства полиции.

В последнее время эпидобстановка во Франции значительно улучшилась. Власти раньше намеченного срока отменили комендатский час и ношение масок на открытом воздухе в местах без скопления людей. Но санитарные ограничения остались в силе, и Праздник музыки все равно не будет таким, как прежде.

Праздник с ограничениями

В силе почти полностью остается специальный протокол, изданный министерством культуры для дня музыки-2021. Ведомство признает, что при санитарных ограничениях такой праздник организовать чрезвычайно сложно, ведь его основная черта — спонтанность.

Собираться больше чем по десять человек запрещено. Чтобы избежать скоплений людей, на этот раз власти запретили давать импровизированные концерты на улице. Зато «мини-концерты» в барах и ресторанах в последний момент разрешили.

Разрешены и запланированные концерты в специально отведенных для этого местах. Заполнены площадки могут быть на 65%, а публика на них должна сидеть. Судя по опубликованному протоколу, если на концерте больше тысячи зрителей, нужно предоставить «санитарный сертификат» с информацией о вакцинации или результатах теста на коронавирус.

Какие концерты пройдут?

В Париже по случаю сорокового Празника музыки на корте Филиппа Шатрие стадиона Ролан-Гаррос пройдет большой концерт, посвященный 1980-м. Около сотни хитов исполнят французские музыканты — от звезд 80-х до нынешних популярных исполнителей. Среди них будут Клара Лучиани, Паскаль Обиспо, Каложеро, Луан, Кенджи Жирак, Бенжамен Биоле, Жильбер Монтанье, Les 40 ans des années 80 и другие артисты. Концерт будет транслировать телеканал France 2.

В парижском Доме радио пройдет концерт классической музыки Viva l’Orchestra с участием около сотни музыкантов: любителей и профессионалов. Среди прочего они исполнят «Половецкие пляски» Александра Бородина из оперы «Князь Игорь».

Концерт запланирован и на парижских Аренах Лютеции, где должны выступить британский музыкант Пит Доэрти, французские группы L’Impératrice и Last Train и другие музыканты.

Концерты пройдут в других французских городах. В Лионе, например, они состоятся в клуатре Музея изобразительных искусств и Музее книгопечатания. Повсюду во Франции их организуют в барах и ресторанах. На хозяев этих заведений возлагается ответственность по поддержанию санитарных ограничений. Внутри кафе не должно быть занято более половины мест, а за каждым столиком могут находиться не более шести человек.

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