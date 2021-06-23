Сотни тысяч человек требуют свободы для француженки, убившей отчима-насильника

Более 650 тысяч человек подписали петицию за свободу француженки Валери Бако, которую судят за убийство отчима-насильника, ставшего впоследствии ее мужем и сутенером. Процесс над Бако начался в понедельник, 21 июня, в суде присяжных города Шалон-сюр-Сон на востоке Франции.

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40-летнюю Валери Бако называют новым национальным символом жертв семейного насилия. 13 марта 2016 года она выстрелом в голову убила 61-летнего Даниэля Полетта — своего бывшего отчима-насильника, ставшего ее мужем и заставлявшего ее заниматься проституцией.

Впервые Полетт изнасиловал Варели Бако, когда той было 12 лет. Тогда Полетт был сожителем матери Валери Бако, страдавшей алкоголизмом. В 1995 году мужчину осудили и отправили в тюрьму. Однако уже в 1997 году он освободился и вернулся в ту же семью. Когда Валери Бако забеременела от своего отчима в 17 лет, мать выгнала ее из дома. Девушка начала жить с Полеттом, от которого впоследствии родила четверых детей.

Француженка рассказывает о 25 годах ужаса и ежедневного насилия. Даниэль Полетт тоже много пил. Он принуждал Бако заниматься проституцией в минивэне возле местной автодороги.

Женщина рассказывает, что Полетт контролировал все ее передвижения, она должна была объясняться каждый раз, когда куда-то выходила, отчитываться о каждом потраченном сантиме и выполнять все его сексуальные пожелания.

Один из сыновей Валери Бако, 21-летний Кевин, рассказывает, что жандармерия не отреагировала на два обращения со стороны близких Валери Бако, которые приходили заявить о насилии в феврале 2016 года. Он рассказал, что его мать сама боялась подавать жалобу. Следствие не выявило каких-либо следов обращений в жандармерию.

13 марта 2016 года Полетт в очередной раз объявил Валери Бако, что она должна будет оказать сексуальные услуги неизвестному ей клиенту. Полетт сказал, что сам его побаивается, и нужно будет «сделать что-то особенное». В тот же день 14-летняя дочь Бако, Карлин, призналась матери, что отец заговорил с ней на тему секса.

В тот день Валери Бако выстрелом в затылок убила Полетта из его же пистолета. Вместе с двумя детьми она закопала его тело в лесу. В октябре 2017 года Бако задержали, она сразу призналась в убийстве. Год она провела в предварительном заключении, в конце 2018-го ее перевели под судебный надзор (мера пресечения, близкая подписке о невыезде). Недавно в свет вышла книга Валери Бако «Все знали» (Tout le monde savait), где она описала историю своей жизни.

«Даже если она и совершила убийство, убив своего мучителя, мы требуем для нее свободы, учитывая двадцать пять лет страданий, которые она терпела во всеобщем безразличии», — говорят авторы петиции в поддержку Валери Бако, адресованной министру юстиции Эрику Дюпон-Моретти и министру-делегату по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Элизабет Морено.

Юристы, защищающие в суде Валери Бако, ранее представляли интересы другой жертвы домашнего насилия Жаклин Соваж. Она убила своего мужа, который долгие годы избивал и насиловал ее и их детей. В 2012 году суд приговорил Соваж к десяти годам заключения. В 2016 году Жаклин Соваж была в полной мере помилована президентом Франсуа Олландом.

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