Объявлен состав жюри 74-го кинофестиваля в Каннах.

Пять женщин, четверо мужчин, трое французов: полный состав жюри 74-го Каннского кинофестиваля был обнародован утром в четверг, 24 июня. Американский режиссер Спайк Ли, который должен был возглавить жюри отмененного 73-го Каннского кинофестиваля в 2020 году, останется председателем жюри в 2021 году.

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Председателю жюри Спайку Ли в оценке конкурсных работ помогут бразильский сценарист Клебер Мендонса Фильо, французский режиссер Мати Диоп, американская актриса Мэгги Джилленхол, французская певица Милен Фармер, французский актер Тахар Рахим, австрийский сценарист Джессика Хауснер, французская актриса Мелани Лоран и южнокорейский актер Сон Кан Хо.

Имена членов жюри были опубликованы в четверг на сайте кинофестиваля. «Он пообещал поддержать наше возвращение на набережную Круазетт и сдержал свое слово! Мы рады подтвердить, что американский режиссер Спайк Ли будет председателем жюри 74-го Каннского фестиваля», – говорится на сайте.

Международный Каннский кинофестиваль проходит ежегодно в мае. Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса 74-й Международный Каннский кинофестиваль перенесен с мая на июль – он пройдет с 6 по 17 июля 2021 года. Прошлый, 73-й фестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая 2020 года, однако из-за пандемии он был перенесен. Позже организаторы фестиваля сообщили, что в оригинальном формате фестиваль не состоится. При этом они представили список фильмов, которые должны были попасть в программы смотра.

►В главный конкурс 74 Каннского фестиваля отобрано 24 фильма

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