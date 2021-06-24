COVID-19: премьер и министр здравоохранения посетили эпицентр распространения варианта «дельта» во Франции

Премьер-министр Франции Жан Кастекс и министр здравоохранения Оливье Веран посетили в этот четверг, 24 июня, департамент Ланды на юго-западе Франции. Там в последние дни уровень заболеваемости ковидом превысил 50 новых случаев на 100 000 жителей в течение семи дней. Это единственный департамент страны, где число заражений COVID-19 растет, и это связано с распространением нового варианта коронавируса «дельта».

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В связи со вспышкой заболеваемости в департаменте Жан Кастекс выразил сожаление по поводу снижения темпов вакцинации в стране, а также объявил об «усиленном плане действий» в связи со вспышкой эпидемии в Ландах. «Сейчас около 200 тысяч человек в день получают первую дозу вакцины» во Франции, «это слишком мало», – сказал премьер-министр. «Мы должны делать намного больше», – добавил он.

Последние недели карта показателей заболеваемости во Франции оставалась «зеленой», так как число новых заражений неукоснительно падало. В связи с этим французские власти решили ускорить полный выход страны из карантина, отменив обязательное ношение масок на улице и комендантский час. Однако в департаменте Ланды была обнаружена вспышка заболеваемости коронавирусом, связанная с распространением так называемого индийского варианта «дельта».

Если на национальном уровне частота выявления варианта «дельта» составляет от 7% до 10% в общем объеме проведенных тестов на COVID-19, то в Ландах этот показатель приближается к 70%. Этот вариант, согласно проведенным в Великобритании исследованиям, до 40% более заразен и может привести к новой волне эпидемии во Франции.

За одну неделю показатели заболеваемости в департаменте Ланды увеличились примерно на 10%. Источником распространения варианта «дельта» называют дом престарелых в Понтонкс-сюр-л'Адур, к северу от Дакса, где было обнаружено около тридцати случаев заражения коронавирусом, 19 из которых вызваны «индийским» вариантом вируса.

Ланды – не единственный департамент, попавший под пристальное внимание санитарных властей. В Нижнем Рейне было обнаружено около шестидесяти случаев заражения вариантом «дельта», в основном в Страсбурге», – сообщил 23 июня представитель правительства Франции Габриэль Атталь. Кроме того, этот вариант продолжает свое распространение в заморских территориях Франции.

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