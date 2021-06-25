Совет Европы констатировал перенаселенность французских тюрем

В четверг, 24 июня, Совет Европы выразил озабоченность в связи с условиями содержания заключенных в комиссариатах полиции и тюрьмах Франции. В опублткованном докладе европейской организации также вновь говорится о проблеме «перенаселенности французских тюрем».

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Доклад Совета Европы последовал за седьмым по счету визитом во Францию комиссии Комитета по предупреждению пыток (КПП), подведомственной организации СЕ. Миссия КПП проходила в 2019 году, в ее рамках члены организации посетили двенадцать комиссариатов полиции и жандармерии, четыре тюрьмы и психиатрическую больницу в Кадийяке, на юго-западе Франции.

В отчете КПП выражается «глубокая озабоченность» по поводу условий содержания под стражей, перенаселенности тюрем и недостатка мест в психиатрических больницах для лиц, помещенных туда принудительно.

«Как и во время прошлых инспекций, подавляющее большинство лиц, с которыми мы разговаривали в местах содержания под стражей, не сделали никаких заявлений по поводу плохого обращения», говорится в докладе. Тем не менее, члены делегации засвидетельствовали обращения по поводу «оскорблений, в том числе расистского, гомофобного и трансфобного характера» со стороны полицейских, а также «угрозы с применением оружия».

Значительное число задержанных, в том числе несовершеннолетних, также говорили о нанесенных им намеренно ударах во время задержания, при том что задержанные были к тому времени уже обездвижены.

Один из случаев, рассмотренных представителями СЕ, касается человека с ограниченными возможностями, утверждавшего, что его «вытолкнули из инвалидной коляски, сковали наручниками за спиной, протащили по земле до камеры и нанесли побои». Члены делегации просмотрели видео задержания, которые подтверждают сказанное.

В двух предыдущих докладах КПП, посвященных ситуации во Франции, также содержалась критика условий содержания заключенных.

Французское правительство в ответе на доклад утверждает, что власти «не допускают малейшего проявления насилия со стороны представителей сил охраны порядка» и что, если подобные случаи имеют место, они «регулярно становятся предметом разбирательств».

В ответе также сказано, что «применение физической силы или насилия в отношении полицейских со стороны задерживаемых» могут стать причиной «действий, направленных на защиту представителя сил охраны порядка и даже самого задерживаемого».

Еще одно наблюдение, которое вызвало озабоченность комиссии — перенаселенность французских тюрем. Как указывает доклад, такое положение наблюдается с 1991 года. В некоторых учреждениях камеры переполнены «на 200%».

На момент визита комиссии многие заключенные в тюрьмах Бордо, Лилля и Мобежа содержались вдвоем или втроем в помещениях, не превышающих по площади 10 кв. м. В Лилле и Мобеже также были замечены крысы.

Комиссия получила «небольшое количество» жалоб на преднамеренное насилие в отношении задержанных, но «значительное количество» жалоб на чрезмерное применение силы, в частности, во время помещения в штрафной изолятор.

КПП обратился к французским властям с призывом уменьшить число заключенных, в частности, путем изменения меры наказания.

После визита КПП «ситуация глубоким образом изменилась», подчеркивается в правительственном ответе, С марта 2020 года количество лиц, содержащихся в тюрьмах, сокращается, в частности, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в местах заключения. Перенаселенность в тюрьмах снижается как вследствие применения альтернативных мер наказания, так и строительства новых тюрем.

В психиатрической больнице в Кадийяке комиссия отметила недостаток мест и постоянную перенаселенность. Тем не менее, доклад отмечает «корректное отношение» к подавляющему большинству пациентов. Исключениями являются несколько жалоб на «чрезмерное применение силы» и оскорбления.

В четверг КПП также опубликовал дополнительный доклад, составленный по итогам посещения тюрем, центров задержания, комиссариатов полиции и жандармерий в Страсбурге в июле 2020 года. В документе оцениваются меры борьбы с пандемией COVID-19. КПП назвал «в целом адекватными» меры защиты персонала и заключенных, даже если в отношении последних меры «могут быть улучшены».

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