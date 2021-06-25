Француженка, убившая своего отчима-насильника, останется на свободе

Суд присяжных в городе Шалон-сюр-Сон в пятницу, 25 июня, признал француженку Валери Бако виновной в убийстве своего отчима-насильника, ставшего впоследствии ее мужем и сутенером. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, в том числе — трем годам условно. Валери Бако останется на свободе. Она уже провела год в предварительном заключении в 2017—2018 гг.

Реклама Читать далее

Суд над Валери Бако начался 21 июня. Прокуратура потребовала для нее пяти лет лишения свободы, из которых четыре года условно, что позволило бы Бако избежать тюрьмы. Гособвинение признало Валери Бако жертвой своего мужа-насильника.

«Валери Бако не могла лишить жизни того, кто терроризировал ее», но нужно «зафиксировать запрет (на убийство) без возвращения (Бако) в тюрьму», — отметил прокурор, подчеркнув, что четверо детей Валери Бако нуждаются в своей матери.

Петицию с требованием свободы для 40-летней Валери Бако подписали более 700 тысяч человек. Ее называют новым символом жертв домашнего насилия во Франции. В марте 2016 года Валери Бако выстрелом в затылок убила 61-летнего Даниэль Полетта — своего бывшего отчима-насильника, ставшего ее мужем и заставлявшего ее заниматься проституцией.

Дело Валери Бако

Даниэль Полетт начал насиловать Валери Бако, когда той было 12 лет. Тогда он был еще любовником ее матери, страдавшей алкоголизмом. В середине 1990-х Полетта осудили за сексуальное насилие над несовершеннолетней, но в тюрьме он провел всего два года, а затем вернулся в ту же семью. В 17 лет Валери Бако забеременела от Полетта, мать выгнала ее из дома. Бако и Полетт начали жить вместе. Впоследствии Валери Бако родила от него четырех детей.

Валери Бако рассказывала о 25 годах ежедневного насилия. Полетт в течение 14 лет заставлял ее заниматься проституцией в переоборудованном семейном минивэне, много пил, контролировал все ее передвижения и траты. Она рассказывала и об угрозах с его стороны. В день убийства, 13 марта 2016 года, 14-летняя дочь Бако, Каролин, призналась матери, что отец заговорил с ней на тему секса.

Валери Бако застрелила своего мужа-насильника в затылок из его же пистолета. Тело мужчины она закопала в лесу при помощи двух своих детей. В октябре 2017 года Бако задержали, в убийстве она призналась сразу. Год она провела под арестом, затем была переведена под судебный надзор. Она написала книгу «Все знали» (Tout le monde savait), где описала историю своей жизни.

Дело Валери Бако сравнивают с делом Жаклин Соваж — француженки, убившей своего мужа, который долгие годы избивал и насиловал ее и их детей. В 2012 году суд приговорил Соваж к десяти годам заключения. В 2016 году Жаклин Соваж была помилована президентом Франсуа Олландом.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться