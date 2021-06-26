Апелляционный суд Парижа оставил в силе решение первой инстанции по делу Сесиль Вессье

Парижский Апелляционный суд объявил в четверг, 24 июня, свое решение по делу о диффамации в отношении профессора университета Ренн-II Сесиль Вессье и издательницы ее книги «Сети Кремля во Франции» Мари-Эдит Алуф (изд. Les Petits Matins). Суд оставил в силе решение первой инстанции и оправдал автора и издательницу по всем обвинениям, кроме одного.

Реклама Читать далее

В своей книге «Сети Кремля» профессор Сесиль Вессье демонстрирует, как с помощью СМИ, политического лоббирования интересов Кремля и скрытого финансирования во Франции развиваются сети влияния.

Шестеро человек, упомянутых в книге, подали в суд на автора и издательство. Дело о диффамации рассматривалось в первой инстанции в 2019 году. 14 июня 2019 суд почти полностью оправдал Сесиль Вессье и издательство Les Petits Matins. Исключением явился только один отрывок книги из всех представленных в исковых заявлениях.

Пятеро истцов из шести не согласились с решением суда — глава Координационного совета российских соотечественников во Франции и организатор местного «Бессмертного полка» Георгий Шепелев, бывший советник лидера французских крайне левых Жан-Люка Меланшона по международной политике, а ныне президент движения «Суверенная Республика» Джордже Кузманович, его жена Вера Никольски, автор диссертации об Александре Дугине и чиновница французского парламента, а также швейцарская писательница Элен Ришар-Фавр и блогер Оливье Беррюйе, подавший также более 15 исков по обвинению в диффамации, в том числе против издания Le Monde. Шестой истец, блогер из Французской Полинезии Пьер Ламблe, решил не подавать на апелляцию.

Со своей стороны, исследовательница также подала на апелляцию в отношении единственного отрывка, по которому не был вынесен оправдательный приговор. Слушания состоялись 19 и 20 мая 2021.

Как заявила на заседании в 2019 году защита, «речь идет не о преследовании Сесиль Вессье и Мари-Эдит Алуф. Это сигнал для остальных: вас тоже ждет судебное разбирательство, потому что расследовать кремлевские связи во Франции нельзя».

В четверг, 24 июня Апелляционный суд оставил в силе практически полностью оправдательное решение первой инстанции. Теперь у сторон остается возможность обратиться в кассационный суд, который рассматривает дело не по сути, а по форме. Намерения сторон пока не известны.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться